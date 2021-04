Une ombrière photovoltaique pour produire 80% de son électricité à Escource

La ville d'Escource, et son maire Patrick Sabin, ont décidé de s'engager dans la protection de l'environnement. Ils ont mis sur la table un projet innovant. Qui permettra pour les bâtiments municipaux de produire, et consommer 80% de leurs besoins électriques. Une grande économie financière sera également faite, puisqu'ils n'auront plus besoin de faire appel à un opérateur. Ces panneaux permettront également d'éclairer la RD44, à l'entrée du bourg. L'énergie produite la journée, sera stockée dans des batteries. Elle sera ensuite restituée la nuit sur cette route et dans deux lotissements que la jouxte.

C'est un projet communal, mais également surement une première nationale. Nous éclairerons une route communale avec cette énergie - Patrick Sabin, maire d'Escource

Ce projet était sur la feuille de route de la commune d'Escource, qui est un territoire à énergie positive. En 2012 la démarche a été lancé. Avec notamment, une plateforme de rénovation énergétique, un travail sur les réseaux de chaleur... Pour ce nouveau projet, la commune est aidé par la région Nouvelle-Aquitaine. Plus de 60 000 euros, seront investis dans le projet.

