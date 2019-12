Opération de contrôle des taxis et VTC à l'aéroport Marseille-Provence

Une opération de contrôle des taxis et des VTC était organisée ce mercredi matin à l'aéroport Marseille-Provence. L'objectif de ces contrôles est de faire respecter la réglementation et les règles de concurrence entre les différents transports des particuliers.

Marignane, France

Beaucoup de policiers ce mercredi matin au terminal 1 de l'aéroport Marseille-Provence. Une opération de contrôle des taxis et des VTC était organisée conjointement par les services de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP), de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF), de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) et de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), en présence du préfet de police des BDR.

Parmi les points controlés : le respect de l'affichage des tarifs, la remise d'un ticket aux clients, l'équipement de chaque voiture d'un terminal de paiement par carte bleue ou encore l'apposition d'un macaron (pour les VTC). L'objectif de ces contrôles réguliers dans les gares et les aéroports est de faire respecter la réglementation et les règles de concurrence entre les taxis et les VTC mais également de chasser les taxis clandestins qui exercent une concurrence déloyale et nuisent à la sécurité des passagers.

Cette opération a duré deux heures et a permis de contrôler 28 véhicules : 16 VTC, neuf taxis et trois autres voitures. Parmi les infractions relevées, deux défauts de signalisation et deux cartes professionnelles non apposées. Deux avertissements ont été dressés pour compteur éteint et tarif préalable.