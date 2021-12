Du vin acheté, en partie remboursé grâce à une opération lancée dans l'agglomération de Sète

Une opération de soutien à 30 vignerons qui ont perdu une partie de leur production à cause du gel du mois d'avril est menée par Sète Agglopôle Méditerranée. Les clients pourront acheter du vin et se faire rembourser 30 % de leur achat.

Soutenir les vignerons touchés par la vague de gel du mois d'avril tout en gagnant de l'argent c'est possible. Depuis le mercredi 8 décembre, il est possible d'acheter du vin chez 30 vignerons de l'agglomération de Sète et se faire rembourser 30 % de son achat. Les vignerons de l'agglomération ont perdu en moyenne 40 % de leur production à cause du gel. Le montant maximum reversé sur le compte du client est de 60 euros par caveau. Pour ce faire, il faut télécharger l'application Keetiz et payer par carte bancaire chez les vignerons soutenus. Par exemple, au domaine La Madeleine Saint-Jean à Marseillan, au domaine Saint-André à Mèze ou encore au domaine de la Plaine à Vic-la-Gardiole. La liste est visible sur le site de Sète Agglopôle Méditerranée qui a investi 50 000 euros dans cette opération nommée Viti Foliz.

Une opération bénéfique pour clients et vignerons

L'opération est bénéfique pour les clients et pour les vignerons explique Jean-Guy Majourel, 1er Vice Président de Sète Agglopôle Méditerranée : "On veut redonner du pouvoir d'achat à la population des 14 communes de Sète Agglopôle Méditerranée et redynamiser le commerce local." En ce sens, l'opération Thau Foliz est renouvelée. 90 commerces sont aussi soutenus de la même manière. Opération aussi financée à hauteur de 50 000 euros.