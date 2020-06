Une opération pour récompenser les achats de proximité autour de Sète

L’opération "Thau Foliz" se déroulera du 18 au 21 juin. Son but : promouvoir les commerces de proximité dans 14 communes de Sète-Agglopôle- Méditerranée. À l'origine de cette opération avec la CCI Hérault, les associations de commerçants et l’office du commerce Archipel de Thau.

Du 18 au 21 juin, l’opération "Thau Foliz" remboursera 20% des achats effectués dans les centres-villes des 14 communes de Sète Agglopôle Méditerranée, dans la limite de 50 euros d’achats.

Une cagnotte de 6.000 euros sera ainsi allouée pour promouvoir le "consommer local" et recréer du lien avec les commerces. Quelque 1.200 commerçants participeront à l’opération, pour un objectif de 50.000 euros de chiffre d’affaires générés sur le territoire.

Après le succès de City Foliz

Pour rappel, la première opération de "cashback", City Foliz, menée en novembre dernier par la CCI et la Région Occitanie avait été un véritable succès sur le bassin de Thau. La cagnotte de 10.000 euros avait été consommée en un temps record et avait permis de générer plus de 90.000 euros de chiffres d’affaires directement dans le tiroir-caisse des commerçants locaux.

Modalités de l’opération Thau Foliz

Téléchargez l’application Keetiz Payez en carte bleue et cagnottez automatiquement Encaissez directement sur votre compte bancaire une fois 15 euros atteints

L’opération de "cashback" sera complétée par une tombola d’une valeur de 1.000 euros : 10 bons d’achats de 100 euros à gagner et à dépenser chez les commerçants participants. Il suffira pour cela de remplir les bulletins d’inscription présents chez vos commerçants. Le tirage au sort aura lieu le 26 juin en direct sur la page Facebook de l’office du commerce Archipel de Thau.