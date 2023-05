Une option "voile" au lycée maritime du Guilvinec à la rentrée prochaine

C'est une belle opportunité pour le Finistère et la Bretagne, et elle tombe à pic, puisque les besoins en emplois sont nombreux. À partir de septembre 2023, le lycée maritime du Guilvinec s'adapte et proposera une option "voile" pour ceux qui préparent un Bac Pro en Commerce et gestion des entreprises maritimes (CGEM). Huit places seront disponibles à partir de la classe de première. L'objectif est de former des marins à la propulsion vélique et au transport maritime décarboné. Une offre qui vise à attirer des jeunes souhaitant faire carrière dans le transport de marchandises à la voile ou la commande de gros gréements, véritables pourvoyeurs d'emplois sur notre territoire.

Jusqu'alors, le lycée du Guilvinec proposait deux options pour la filière Bac Pro CGEM : "pêche" ou "yachting". Finie cette dernière, qui "n'a jamais rencontré de réelle adhésion" des élèves, et pas très adaptée aux besoins du territoire. Elle sera remplacée à partir de septembre par l'option "voile". Une option voile existe déjà au lycée maritime professionnel de La Rochelle. En plus de celle du lycée maritime du Guilvinec, une autre va ouvrir à la rentrée prochaine à Nantes.