Ouverture début février pour le site de production de saumons dans l'ex-usine Gad

C'est un site sinistré qui reprend vie : un site de production de saumons de Mowi/ Marine Harvest Kristen va s'installer dans l'ex-usine Gad à Lampaul-Gimiliau pendant un an et demi. Un renouveau après la fermeture des abattoirs et le licenciement de 889 personnes il y a six ans.

Lampaul-Guimiliau, France

Du saumon pour remplacer le porc. Sur la partie basse du site de l'ex-usine Gad à Lampaul-Gimiliau, l'entreprise norvégienne Mowi/Marine Harvest Kristen va lancer son site de production au 1er février 2020. Une installation temporaire seulement, mais qui signe une reprise d'activité attendue.

2.000 tonnes par an

"C'est un site de transition le temps de construire notre nouvelle usine à Landivisiau", précise Fabrice Barreau, directeur général de Mowi Europe de l'Ouest. L'ancienne a brûlé dans un incendie en 2018. C'est une partie des salariés qui va donc être transférée à Lampaul-Gimiliau pour un an et demi.

"On a une capacité de _production de 2.000 tonnes par an ici contre 3.500 à 4.000 dans notre ancienne usine_", précise Didier Daniel, qui coordonne le projet chez Mowi. L'infrastructure ne permet pas d'en écouler davantage : il a déjà fallu faire des travaux et repenser les locaux pour créer différentes salles, que ce soit les fours à fumer le saumon ou la salle de conditionnement. La région, Sembreizh et l'Etablissement Public Foncier ont d'ailleurs apporté un soutien financier au projet, dont le coût total s'élève à près d' 1.400.000 euros.

La structure du bâtiment a été totalement repensée pour accueillir le site de production et conditionnement de saumons © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Première reprise de l'activité

"On a une centaine de personnes qui vont être transférées sur ce site", indique Didier Daniel. Moins que les effectifs initiaux à Landivisiau, pour cause de plan social. Au total, les effectifs varieront de 75 personnes hors saison à plus de 200 au maximum. "Ce n'est pas des créations d'emplois, reconnait Olivier Le Bras, conseiller régional et ex-leader syndical de Gad. Mais notre crainte était que le site reste totalement à l'abandon : aujourd'hui, Marine Harvest vient avec ses employés et on espère que ça donnera des idées à d'autres industriels pour s'installer définitivement".

"Notre avenir est sur le site qui ouvrira en 2021 à Landivisiau, rappelle Fabrice Barreau de Mowi MHK. Si toutefois la grande distribution veut nous donner plus de volume, on verra". Le maire de Lampaul-Guimiliau, Jean-Marc Puchois, voudrait bien voir l'entreprise rester davantage sur sa commune : "on ne va surtout pas s'avancer, mais on aimerait bien qu'il y ait des choses qui restent sur l'emploi, _que Mowi envisage peut-être d'autres choses à Lampaul-Gimiliau_".