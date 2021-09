"Une page se tourne" à l'usine Stellantis de Sochaux avec l'arrêt d'une ligne de production

FBBM : C'est une page d'histoire qui se tourne pour l'usine de Sochaux ?

C'est une page qui se tourne pour la 308 puisqu'après de bons et loyaux services pendant des années, un lancement en 2013, un titre de voiture de l'année en 2014, plus d'un million trois cent mille voitures fabriquées... C'est effectivement une page qui se tourne pour 308. Par contre, ce n'est pas la fin de l'aventure 308. La nouvelle génération de 308 va être lancée à Mulhouse dans les semaines qui viennent. D'ailleurs, les essais presse ont lieu cette semaine. Ce n'est pas la fin d'une aventure, c'est le début d'une nouvelle et belle aventure.

L'extinction de cette ligne de production marque la naissance d'une nouvelle usine en mono flux. Cet immense chantier Sochaux 2022 est-il à l'heure?

On est en train de transformer le site pour créer un site parmi les plus efficients d'Europe. Et finalement, l'arrêt de 308 est une superbe opportunité pour nous. Nous avons fait en sorte d'accélérer l'arrêt de 308 de quelques semaines pour bénéficier au maximum des installations. Nous sommes en train de démonter les installations de ce que l'on appelait le système 1 pour l'installer sur un nouveau montage. Et puis, nous profitons évidemment de la main d'œuvre que nous génère l'arrêt du système 1 pour accélérer la mise en place du nouveau système. Et aujourd'hui, non seulement nous sommes dans les temps, mais j'ai presque envie de dire que nous sommes légèrement en avance par rapport au planning qu'on s'était fixé pour un nouveau montage.

Que se passe-t-il pour les opérateurs du système 1 ?

Bien entendu, nous allons les redéployer sur de nouvelles activités. La majorité d'entre eux va passer sur le système 2. On va aller fabriquer des 3008 essentiellement. Certaines personnes vont également être dédiées à la préparation du nouveau montage Sochaux 2022. Et puis, comme je l'ai dit en préambule, nous avons le lancement de la nouvelle génération de 308 à Mulhouse, qui nécessite également de la main d'oeuvre. Et donc, certaines personnes du site de Sochaux sont en train d'être déployées.

Quel est l'impact de ce passage en mono flux sur les effectifs de l'usine de Sochaux ?

L'ensemble des CDI va retrouver un poste dans le nouveau montage ou sur le site de Mulhouse. Donc, je dirais que le principal impact sur les effectifs concerne aujourd'hui les intérimaires, mais non pas du fait du passage en mono flux, mais essentiellement suite à la crise des semi-conducteurs que nous traversons aujourd'hui.

Il n'y aura plus d'intérimaires à Sochaux ?

Il n'y aura plus d'intérimaires pour quelque temps, le temps que l'équipe de nuit se remettre en place. Dès que la situation le permettra, c'est à dire dès que nous aurons des approvisionnements normaux, nous redémarreront l'équipe de nuit.

Aujourd'hui il y a un peu moins de 7000 salariés à Sochaux. Est ce qu'on peut avoir une idée à l'horizon 2022, 2023, 2024 avec le mono flux ?

Nous n'avons pas d'objectifs sur un nombre de salariés. Nous avons des objectifs d'être le plus efficace possible et d'adapter l'outil de production. On ne se fixe aucun objectif sur un nombre de salariés dans l'usine.

Cette nouvelle ligne de production n'a plus rien à voir avec le montage tel qu'on le connaissait jusqu'à présent. Qu'est ce qui va changer pour les opérateurs?

En fait, tout va changer. Il y aura un soin tout particulier qui va être donné à l'ergonomie sur les postes de travail, avec l'ensemble des postes, sur tout le flux de fabrication, qui seront des postes à hauteur variable, c'est à dire que la caisse sera ajustée à la bonne hauteur pour que l'opérateur soit dans les meilleures conditions d'ergonomie possible. L'opérateur sera également sur un tapis embarqué pour limiter les déplacements. Et puis, nous travaillons au maximum l'implantation des postes de travail pour limiter les déplacements et faire en sorte que chaque geste de l'opérateur soit le plus efficace possible.

L'objectif, c'est également une plate forme électrique qui est annoncée à Sochaux.

Absolument. La préparation de Sochaux 2022 verra, quelques mois après son lancement, l'arrivée de la nouvelle plateforme à la plateforme Stella que nous inaugurons pour le groupe Stellantis, qui sera le support de la nouvelle génération de 3008 et qui offrira la particularité de pouvoir fabriquer sur la même ligne et avec la même silhouette, des véhicules à motorisation thermique, à motorisation hybride ou à motorisation électrique. À l'horizon 2030, nous voulons électrifier 70% de la fabrication.

Avec le mono flux, la production maximale, la capacité maximale de production baisse à Sochaux ?

La capacité maximale de production baisse, évidemment. Mathématiquement, nous aurons un volume de production théorique plus faible. Pour autant, le volume théorique restera de 400.000 voitures et ce chiffre de 400.000 voitures dans l'histoire de Sochaux n'a été atteint que quatre fois. Nous sommes très largement au dessus de la moyenne des dix dernières années de fabrication et donc cela nous donne beaucoup de confiance pour l'avenir.

Sochaux produira la nouvelle 3008, ce qui donne effectivement un horizon à dix ans. Qu'est ce qu'on peut dire sur la 5008? Est ce que la 5008 pourrait aussi arriver à Sochaux ?

Il est clair que sur le site de Sochaux, nous nous battons pour avoir tous les véhicules possibles. On a un objectif. C'est évidemment d'être le plus performant possible et en fonction de la performance du site, on se voit attribuer ou non des nouveaux véhicules. Aujourd'hui, 3008 est acté dans le futur et on verra ce qui pourrait arriver. Mais nous continuerons à nous battre pour récupérer de nouvelles silhouettes sur le site.

Interview à réécouter en podcast.