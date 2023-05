"Une paire de chaussures de foot, c'est très cher", l'inflation touche aussi la pratique du sport de loisirs

Entre les courses, les loisirs et les factures à payer, vous comptez aussi dans vos dépenses la licence de karaté du petit ou l'inscription au basket de la grande. Alors que les saisons sportives arrivent à leur terme, les parents commencent déjà à prévoir les dépenses pour l'année prochaine, comme ceux du club de football de Quelaines-Saint-Gault. Sur les bords du terrain des finales de coupes et challenges départementaux ce jeudi 18 mai 2023, les parents témoignent : ils n'ont plus la folie des grandeurs pour leurs enfants.

Compter sur mamie et papi

Pour équiper son ado licencié à Forcé, Maryse n'achète plus de grandes marques, sauf si une bonne occasion se présente. "On profite des promotions ou des soldes ou éventuellement avec des cartes de fidélité. Il y a toujours la possibilité d'avoir des chaussures avec une réduction. C'est vrai qu'une paire de chaussures de foot, c'est très cher." Dans une saison, le portefeuille est régulièrement sorti, surtout quand on est un ado, détaille Kylian. "À notre âge, quand on est en U11 ou en 12, parce qu'on grandit." Alors, quand il s'agit d'avoir de nouvelles chaussures, le jeune footballeur sait vers qui se tourner : "mes grands-parents qui nous les offrent", sourie-t-il.

Et comme il y a déjà la licence à payer, l'équipement vient après, explique Céline, qui règle 70 euros à l'année pour la licence de chacun de ses enfants. "Ils veulent le maillot de leur joueur préféré. Tout ça, ça a un coût. Et si on fait plus attention à la rentrée prochaine, c'est parce qu'il veut faire deux sport. Alors, il va peut-être falloir choisir entre le foot et l'autre sport qui veut faire, la danse de rue. On va voir."

Le passe sport, "un vrai soulagement"

D'après l'Union Sport et Cycle qui fédère 3.000 entreprises de la filière sports, moins de produits sont vendus dans les magasins. C'est devenu plus compliqué pour certaines familles, remarque Bruno, éducateur dans le club de foot de Quelaines-Saint-Gault. "Il y a certaines familles, où l'on sent que le gamin a besoin d'être aidé. Moi, je suis dirigeant des U11, donc je le sens, je le ressens. C'est compliqué, je serais prêt à mettre la main à la poche et lui acheter un short et un maillot."

Les familles les plus précaires peuvent toujours compter sur le passe sport mis en place par l'État après la crise sanitaire . Elles n'ont plus qu'à payer la moitié d'une licence, rappelle le président de l'ES Quelaines, Emmanuel Trémeau. "Pour les familles peu aisées, c'est un vrai soulagement. Ça aide exactement, pour tous les sports collectifs et individuels, à hauteur de 50 euros par licence."