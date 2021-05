Une partie de la production de l'usine Ajinomoto d'Amiens est à l'arrêt pour une durée indéterminée

Une partie de la production de l'usine Ajinomoto d'Amiens Nord est à l'arrêt. C'est une conséquence de la fuite d'acide chlorhydrique survenue ce vendredi 21 mai et qui a débouché sur le déclenchement du plan particulier d'intervention et bloqué une partie de la zone industrielle. L'usine qui fabrique des acides aminés pour animaux cherche d'autres moyens de stocker cet acide et stoppe les activités qui lui sont liées.

"Avant de redémarrer la production, on veut être sûrs que tous les feux sont au vert"

Les opérations de nettoyage ont duré tout le long week-end de la Pentecôte ; dès mardi matin, les services de la DREAL (Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) sont venus faire une expertise des deux cuves d'acide chlorhydrique de l'usine Ajinmoto. La première cuve est celle qui avait fuité, a été retirée ; la seconde cuve va être analysée plus longuement, pour voir si elle est encore en état de fonctionner sans aucun risque.

Par conséquent, la production d'acide chlorhydrique va s'arrêter petit à petit d'ici à vendredi, jusqu'à s'interrompre totalement à partir de la semaine du 31 mai. On ne connaît pas encore la durée de cette interruption : "Avant de redémarrer la production, on veut être sûrs que tous les feux sont au vert", explique la direction d'Ajinomoto à France Bleu Picardie. L'entreprise indique en tout cas que tout l'acide chlorhydrique qui a fui vendredi 21 mai a été récolté. Plusieurs pistes sont à l'étude : le produit, qui est stocké, va être prochainement envoyé vers des centres de traitement de déchets. L'acide chlorhydrique y sera ensuite recyclé ou réutilisé dans d'autres activités.

Par ailleurs, Ajinomoto confirme à France Bleu Picardie qu'il n'y a aucune pollution, ni aucun risque pour l'humain et l'environnement après l'incident de la semaine dernière.