Une partie de la production du citron de Menton va perdre son label IGP à cause de la sécheresse

Conséquence directe de la sécheresse des derniers mois constatés en ce moment par Stéphane Constantin, le président de l'Association pour la promotion des citrons de Menton : "les citrons vont maintenant continuer à mûrir normalement, mais ils ne grossiront plus". Côté gustatif pas de problème, en revanche côté calibrage c'est une autre histoire puisque ceux qui sont trop petits ne bénéficieront pas du label IGP, donc ne pourront pas être vendus comme des citrons de Menton. "On a chaque année entre 10 et 15% de fruits déclassés, cette année on pourrait aller vers les 30 ou 40%, c'est difficile à dire encore."

Aucune différence côté goût

Stéphane Constantin estime que cela ne changera rien pour le consommateur, certains paieront même moins cher ces citrons sans label et "ils auront le même goût, l'IGP ne fait pas de différence entre deux fruits du même arbre".

Il n'empêche, c'est un problème pour les producteurs. "C'est une perte si ils vendent en direct avec des professionnels de la restauration. Par contre vu qu'on travaille avec une coopérative, elle rachète tous les citrons au même prix IGP, mais pour les déclassés, comme il n'y a a pas le conditionnement, elle puisse le revendre moins cher sans qu'il y ait de perte pour le producteur."