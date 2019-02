Une partie de la viande polonaise frauduleuse localisée dans une entreprise du Loiret

Orléans, France

Dans un communiqué publié hier le Ministère de l'Agriculture assure avoir localisé les 145 kilos de cette viande polonaise frauduleuse, qui restaient encore à trouver au bout de trois jours de recherche. Sur l'ensemble de la France, c'est 800 kilos qui avaient été écoulés. "A ce stade, quelques dizaines de restaurants et de boucheries sont concernés, en région Ile de France principalement et dans les départements d'Ille et Vilaine et du Loiret" précise le communiqué, ajoutant que des précisions seront apportées en début de semaine, "après consolidation des données au niveau national".

à lire Près de 800 kilos de viande avariée polonaise retrouvés dans neuf entreprises en France

19 kilos identifiés dans une entreprise du Loiret

Contactée, la préfecture du Loiret confirme le communiqué du Ministère de l'Agriculture et précise que la viande a été identifiée par les services de la Direction Départementale de la Protection des Populations, dans une entreprise du département. 19 kilos au total ont été formellement identifiés comme provenant de ces lots de viande frauduleuse.

La viande pas présente dans des restaurants ou boucheries du Loiret

La préfecture précise toutefois qu'aucun établissement, boucherie ou restaurant du Loiret n'est concerné, car cette viande a été presque aussitôt revendue par le grossiste loirétain, et commercialisée en dehors du département, elle serait même repartie principalement à l'étranger. Aucune précision n'est apportée sur l'identité du grossiste, la préfecture du Loiret laisse au ministère le soin de communiquer dans le détail.

"Ce qui est compliqué", a reconnu le ministère auprès de l'Agence France Presse, "c'est que ces 145 kilos ont été mélangés à des viandes de différentes origines" par le grossiste concerné. "On ne peut plus les identifier en tant que tels". Le ministère précise que cette viande est impropre à la consommation car elle n'a pas fait l'objet d'une inspection officielle à l'abattoir, comme le veut la réglementation, "mais aucun élément ne permet à ce stade d'identifier un risque pour le consommateur".