Une partie des enfants des salariés d'Alstom et de General Electric privée de colonies de vacances

Les colonies de vacances ont été annulées pour près de 250 enfants âgés de 7 à 17 ans dans le Territoire de Belfort. Il s'agit des enfants des salariés d'Alstom et de General Electric, dont les familles avaient réservé les séjours via leur comité d'entreprise. L'explication est à chercher du coté du COVID-19 et des conditions sanitaires à respecter : "Ce n'était _plus du tout l'esprit vacances_, la distanciation sociale fait que tout activité collective est quasiment proscrite" résume Laurent Volonté, président de la commission Vacances enfants pour le Comité Inter Entreprises des trois chênes, qui regroupe les entreprises de l'ex-site Alstom (General Electric, Alstom, LGE, Actemium) soit près de 4000 salariés et plus de 3000 retraités.

Impossible de passer de jolies colonies de vacances

Corse, bassin d'Arcachon, marais Poitevin, Espagne ou encore séjour à la montagne, les conditions d'accueil des enfants étaient trop drastiques pour les deux prestataires avec qui le CIE des 3 Chênes a l'habitude de travailler explique Laurent Volonté, en charge du dossier au sein du comité : "les enfants doivent porter le masque toute la journée, distanciation à plus d'un mètre. Les hébergements sont limités car on ne peut _utiliser qu'un lit superposé sur deux_. Tout ce qui était activité collective et sportive était très compliqué du fait de la distanciation. Une colonie de vacances sans pouvoir s'approcher les uns des autres, sans partager de moments tous ensemble c'est difficile".

Des vacances dans le Haut-Doubs pour une centaine d'autres enfants

250 autres enfants des salariés de General Electric et Alstom devaient également partir en colonies de vacances : une centaine n'iront pas car leurs parents ont préféré annulé, les 150 autres, âgés de 4 à 7 ans, iront malgré tout à la colonie de Pierrefontaine-les Varans, dans le Haut-Doubs, où le séjour a été maintenu.