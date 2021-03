Une partie des frais professionnels engagés en 2020 pour le télétravail pourront être exonérés d'impôt

Une partie des allocations versées par les employeurs au titre du télétravail à domicile en 2020 seront exonérées d'impôts, ont annoncé mardi les ministres de l'Economie Bruno Le Maire et des Comptes publics Olivier Dussopt.

Internet, téléphone, chauffage, électricité, fournitures et matériel… Une partie des allocations versées par les employeurs au titre du télétravail à domicile en 2020 seront exonérées d'impôts, ont annoncé mardi les ministres de l'Economie Bruno Le Maire et des Comptes publics Olivier Dussopt.

Cette exonération s'appliquera soit aux frais réels (les dépenses réellement supportées par le contribuable dans l’exercice de son activité professionnelle), soit aux allocations forfaitaires, mais elle sera dans ce dernier cas limitée à 2,50 euros par jour de télétravail, soit 550 euros pour l'année au maximum, précise le ministère de l'Economie dans un communiqué.

"En pratique, il appartient aux employeurs d’identifier, dans les informations qu’ils transmettent à l’administration fiscale, ces allocations exonérées d’impôt sur le revenu. Ainsi, le montant du revenu imposable prérempli sur la déclaration de revenus ne devrait pas, en principe, inclure de telles allocations. Les salariés pourront s’en assurer au moment de déclarer leurs revenus 2020, en vérifiant les montants préremplis par rapport à leurs bulletins de paie (ou l’attestation fiscale annuelle délivrée par leur employeur)", précise le ministère.

Les frais de déplacement et de restauration pas concernés

Le ministère précise que les "frais courants généralement nécessités par l'exercice de la profession" comme "les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et les frais de restauration", ne sont pas concernés par cette exonération d'impôts.

"Les modalités d’application de ces mesures ainsi que les précisions sur la nature et le montant de déduction des frais liés au télétravail, en particulier des frais liés à l’usage professionnel d’un local privé, seront prochainement précisées sur le site impots.gouv.fr", promet le ministère.

Flou juridique

L'accord national interprofessionnel (ANI) de novembre 2020 a réaffirmé le principe que l'employeur devait prendre à sa charge les coûts liés au télétravail mais ce droit au remboursement de frais n'est pas automatique et doit faire l'objet d'une négociation au sein des entreprises.

Conséquence, "s'il n'y a rien dans l'accord collectif, il n'y a pas d'obligation de prendre en charge les frais", estime Déborah Fallick, spécialiste du droit du travail. Toutefois, il y a bien "un principe jurisprudentiel selon lequel le salarié n'a pas à supporter les coûts pour son travail" a-t-elle expliqué à l'AFP. Selon cette experte, en l'absence de cadre juridique clair "c'est un contentieux qui va émerger".

Pour aider les employeurs à calculer le coût du télétravail, l'Urssaf (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations) propose sur son site une méthode d'évaluation des frais réels supportés par le salarié reposant notamment sur la proratisation des frais fixes et variables (loyer, taxes foncière et d'habitation, chauffage...). Les entreprises peuvent également décider d'une allocation forfaitaire, dont l'Urssaf fixe par défaut le plafond à 10 euros mensuels - exonérés de cotisations - par jour de télétravail hebdomadaire. Les partenaires sociaux peuvent décider de relever ce plafond.