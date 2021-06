Une partie des salariés d'Auchan Tomblaine débrayent pour réclamer une prime Covid

Une partie des salariés des centres Auchan de Tomblaine, Laxou et Nancy Lobau ont débrayé ce vendredi en fin de matinée. Une réponse à un appel national lancé par Force Ouvrière pour réclamer une prime Covid comme l'an dernier, des hausses de salaires et dénoncer de mauvaises conditions de travail. Ils étaient une vingtaine devant le centre Auchan de Tomblaine. Des salariés en colère et un peu désabusés.

"Où sont passés les héros de la seconde ligne ?"

Eric Poline, délégué CFDT a beau entrer dans le magasin avec un sifflet, ils ne sont qu'une vingtaine à répondre à l'appel devant l'entrée du centre avec souvent un même sentiment. Beaucoup de déception chez Cédric, 20 ans chez Auchan :

"Une dégradation continue des conditions de travail, le non-versement sans discussions de la prime Covid contrairement à l'an dernier. On se demande où sont passés les héros de la seconde ligne. Ils ont disparu ? Ils n'existent plus ?"

"Les conditions se dégradent"

L'accueil des clients qui continuent de rentrer est plutôt bienveillant. Au delà des questions d'argent, c'est aussi le climat de l'entreprise qui a changé selon Raphaël, drapeau Force ouvrière dans les mains :

"Ca fait 23 ans que je suis ici. Au départ, on était bien loti. De jour en jour, les conditions se dégradent. On gagne moins. Quand on travaille 23 ans dans une société, on devrait augmenter en salaire, en tout. Sauf qu'ici, on régresse."

Sollicitée, la direction du centre Auchan Tomblaine n'a pas souhaité s'exprimer.