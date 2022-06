Des salariés du sous-traitant aéronautique Ratier à Figeac en grève, la production fortement ralentie

C'est une grève qui dure depuis près de deux semaines : elle a débuté le 17 juin. A Figeac, dans le Lot, une partie des salariés de Ratier est en grève pour demander une hausse des salaires face à la baisse du pouvoir d'achat. Ratier fait partie du groupe Collins Aerospace. La production de ce sous-traitant de l'aéronautique qui fabrique des hélices et des équipements pour les cockpits d'avions Airbus, Dassault ou Bombardier est fortement ralentie.

Des hausses de salaires de 300 euros bruts par mois

Environ 250 salariés sont grévistes selon la direction. Selon la CGT, qui a lancé le mouvement, il a plus de 350 grévistes. le syndicat demande 300 euros bruts d'augmentation mensuelle pour tous les salariés de l'entreprise. Fabien Trayaud est le secrétaire de la CGT à Ratier : _"Pour de nombreux salariés, l_es fins de mois sont difficiles alors que la productivité de l'entreprise a explosé depuis sept ans : on n'a jamais autant produit de richesses dans cette entreprise : 40 millions de bénéfices nets après impôts, 8 millions et demi de dividendes versés chaque année aux actionnaires et plus de 200 millions d'euros de trésorerie au Luxembourg.

On n'a jamais autant produit de richesses dans cette entreprise

Les salariés ne veulent pas de prime, ils veulent en fait avoir une rémunération constante tous les mois. _Une prime ne règlera pas le problème de fond_."

Des primes proposées par la direction

La direction a ouvert des négociations et propose le versement de primes, dégressives en fonction des salaires pour composer la perte du pouvoir d'achat. Philippe Atrous est le directeur des ressources humaines de Ratier-Figeac : "Il y a une problématique d'inflation et de hausse du coût de la vie. Nous avons donc décidé de nous saisir de cette problématique en versant une prime qui bénéficie, en priorité, aux salaires les moins élevés de notre organisation. Et on va proposer une prime de 1 200 € pour les salaires de base de moins de 2 000 €, une prime de 1 000 € pour les salariés qui ont un salaire compris entre 2000 et 2 500 €. La prime sera, ensuite, de 1000 € dégressive pour les salaires entre 2500 et 3 500 €.

Il faut qu'on gère cette entreprise en bon père de famille

Mais il faut savoir que cette année, les salariés de Ratier, qui sont payés sur treize mois, ont bénéficié de 2,4 mois d'intéressement et de participation. Donc, pour être clair, un salarié qui a travaillé douze mois et a été payé 15,4 mois. La prime viendrait se rajouter à cela. Je pense qu'on a un niveau de salaire qui est qui est plus que correct chez Ratier aujourd'hui. Pour les salaires les plus bas, une hausse de 300 euros bruts mensuels représenterait une augmentation de 15 %. _Ce n’est pas réaliste_. Il faut qu'on gère cette entreprise en bon père de famille."

La CGT appelle l'ensemble des salariés à un nouveau rassemblement pour les salaires ce jeudi matin à partir de 7h30 dans la cour d'honneur. Une réunion est prévue à 9h30 ce matin avec le PDG de Ratier, à Figeac, pour tenter de trouver une issue au conflit.