Une partie des salariés de l'abattoir SNV à Laval en grève pour réclamer de meilleures conditions de travail

L'abattoir de volailles SNV à Laval a tourné au ralenti ce mercredi. Une centaine de salariés de l'entreprise qui appartient au géant LDC s'est mise en grève, selon les syndicats, pour demander une hausse des salaires de 8 % et une amélioration des conditions de travail.

Plus de 300 personnes abattent, découpent et conditionnent des volailles sur le site lavallois. La direction propose une revalorisation de 2,2 %, en mettant en avant les 7 % d'augmentation en 2022. "Les conditions de travail sur Laval, c'est de pire en pire. Ça se dégrade d'année en année, regrette Françoise Loury, déléguée syndicale Force Ouvrière. Plus ça va, plus on a recours à l'intérim. Quand on a des intérimaires, parce que des fois, on n'en a pas. Du coup, vous faites le boulot de deux souvent.

Les salaires ne suivent pas non plus. On est comme tout le monde, on va faire nos courses et on a du mal à la fin du mois. Ce n'est pas possible. Même nous, en tant que cheffe d'équipe, on n'a pas des salaires mirobolants. J'ai 25 ans d'ancienneté, donc j'ai une prime d'ancienneté, mais je n'arrive pas à 1.600 euros et on fait les 2/8. Ce qui fait tourner l'entreprise, c'est quand même les salariés. Il faut que tout le monde ait sa part du bifteck."

Le travail devrait reprendre ce jeudi sur le site de Laval. La prochaine réunion de négociation aura lieu le 23 février. Contactée, la direction de SNV n'a pas répondu à nos sollicitations.