Une partie du personnel de la CPAM de Limoges en grève

A l'appel des organisations syndicales FO et CGT, une partie des salariés de la Sécurité sociale (Cpam, Carsat, Urssaf et Caf) sont en grève. En toile de fond, les personnels en grève souhaitent obtenir une revalorisation salariale, qu'ils attendent depuis 10 ans. Cette journée de mobilisation intervient alors qu' une réunion paritaire nationale sur les négociations de salaire du personnel de la Sécu se tient, ce lundi, à Paris.

On ne voit rien venir!" - Arnaud Terxier, délégué syndical CGT à la CPAM 87

Environ un quart des salariés de la CPAM de Limoges ont débrayé ce lundi matin. Ils attendent des avancées sur les salaires mais "on ne voit rien venir !" lâche Arnaud Texier, délégué syndical CGT, avant d'ajouter :"Qui a fait que la crise sanitaire se passe bien? Ce sont les organismes de Sécu ! On organisé tout le tracing pour les malades du covid. Les arrêts maladies ont été multipliés par trois pendant la crise sanitaire. C'est nous qui les avons gérés et les délais de traitement de remboursement n'ont augmenté que de quelques jours car on a eu une mobilisation importante des agents et je me répète on ne voit rien venir!"