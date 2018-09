Une passerelle suspendue à 70m du sol inauguré ce samedi à Mazamet dans le Tarn

Par Théo Caubel, France Bleu Occitanie

Ce pont suspendu doit permettre aux touristes et habitants d’enjamber plus rapidement la vallée de l'Arnette et rejoindre ainsi plus rapidement les édifices historiques situés de l'autre côté du versant. La municipalité espère que l'édifice devienne le nouvel emblème de Mazamet.