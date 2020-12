Et si vous achetiez un kit créatif solidaire pour Noël ? C'est l'idée d'une peintre décoratrice de Vaucluse. En tant qu'art-thérapeute, Valérie Micheaux est convaincue des bienfaits des activités manuelles. Deux euros sont reversés à l'association Amado qui aide des femmes enceintes en difficulté.

Une peintre décoratrice de Vaucluse lance un kit créatif solidaire pour Noël. Valérie Micheaux a voulu lancer un coffret créatif dans lequel on trouve des pigments, des pinceaux et des cartes à peindre. En tant qu'art-thérapeute, elle est convaincue des bienfaits des activités manuelles. D'autant plus en cette période de crise sanitaire où les gens vivent des situations difficiles.

Deux euros reversés à l'association Amado qui aide les femmes enceintes en difficulté

Cette peintre de Carpentras a voulu rendre ce kit solidaire. En offrant ce coffret, deux euros sont reversés à l'association Amado. Elle vient en aide à des femmes enceintes en difficultés sociales ou victimes de violences conjugales. "On a trouvé la démarche plutôt sympa de vouloir aider les mamans qui sont hébergées à Amado. Cela permet aussi aux jeunes femmes de s'évader de leur quotidien et de se recentrer sur elles", explique Emma Mouhali, coordinatrice chez Amado.

Pour Valérie Micheaux, ce kit créatif solidaire, est un peu une bouffée d'oxygène. En l'offrant à Noël, vous offrez un cadeau qui va courir sur un an. L'idée est de s'offrir un moment de détente chaque mois. "Tout ce que vous allez faire avec vos mains va vous décentrer des idées qui tournent en rond dans la tête et focaliser votre attention sur autre chose. C'est aussi l'occasion d'acquérir un nouveau savoir faire".

Se transformer en véritable artiste

Dans ce coffret créatif, Valérie Micheaux délivre des trucs et astuces pour apprendre à peindre comme de véritables artistes. Les pigments à l'intérieur ne peuvent pas être utilisés tels quels : "pour fabriquer une peinture, il faut des pigments, de l’eau et un liant c’est à dire une substance qui sert de colle. Cela peut être une chose aussi basique qu’un œuf. À défaut, vous pouvez utiliser n’importe quelle colle blanche liquide comme la colle à bois pour utiliser le kit. L’un comme l’autre font de bons liants pour les pigments."

Pour offrir le kit créatif solidaire de cette peintre vauclusienne, il faut se rendre sur le site kitsimplice.com.

Dans son kit créatif, Valérie Micheaux propose de peindre avec de vrais pigments - Valérie Micheaux