Une pénurie d’élèves met en péril le Cours hôtelier de Besançon

Et si cette institution vieille de plus d’un siècle disparaissait ? C’est ce que redoute le Cours hôtelier de Besançon qui fait face à une pénurie d’élèves. Cette situation sans précédent met en difficulté les finances de l’établissement qui propose, en un an, une formation de prestige aux métiers de l’hôtellerie-restauration.

Des métiers jugés trop difficiles

En fin de formation dans les murs de la Grande rue, Simon maîtrise désormais les codes et les techniques dignes du personnel d’un grand palace. Il n’aurait pourtant jamais imaginé pouvoir suivre un apprentissage aussi rigoureux. « C’était impensable pour moi de m’inscrire ici, je pensais que cela m’aurait demandé trop de travail personnel, confie le jeune homme de 23 ans. Aujourd’hui, je n’ai aucun regret parce que ce sont des métiers que j’ai appris à aimer. »

À 23 ans elle aussi, Améline fait le même constat : « La première fois que j’ai fait un lit, j’ai obtenu une note de 5,5… sur 20 ! C’est décourageant sur le coup mais ensuite on progresse vite. »

Lit "à la française" ou lit "à l'américaine"... Les élèves sont formés dans la rigueur aux métiers de l'hôtellerie-restauration. © Radio France - Louison Leroy

Moitié moins d’élèves depuis le Covid

Phénomène particulièrement visible avec la pénurie de main d’œuvre saisonnière, la crise sanitaire a durablement affecté l’hôtellerie-restauration. Une crise des vocations touche le secteur qui peine à recruter du personnel qualifié.

Preuve en est dès la formation : sur une capacité de 50 élèves, le Cours hôtelier de Besançon compte seulement 26 élèves cette année. Un chiffre similaire à l’an dernier. Avant Covid, ce nombre flirtait avec la cinquantaine. « On est tristes de voir notre formation désertée », glisse Sophie Courvoisier, la directrice de l’établissement qui multiplie les journées portes ouvertes pour pouvoir remplir ses salles de classe.

Le Cours hôtelier compte seulement 26 élèves cette année pour une capacité de 50. © Radio France - Louison Leroy

L’apprentissage à partir de la rentrée 2024

Des finances fragiles obligent la direction de l’école à repenser son modèle économique. « On va ouvrir un CFA [Centre de formation des apprentis, NDLR] à la rentrée 2024 tout en gardant l’ADN du Cours hôtelier », insiste Sophie Courvoisier.

Les inscriptions au Cours hôtelier sont ouvertes jusqu’à fin août pour, espère l’établissement, une dernière rentrée « compliquée financièrement ».