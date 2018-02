Châteauroux, France

Ils sont une centaine. Personnels administratifs, infirmiers, brancardiers... Réunis devant l'hôpital de Châteauroux, ils sont venus dire leur ras-le-bol. "Je travaille ici depuis une vingtaine d'années. Il m'arrive de ne même _plus avoir envie de venir le matin_... Je me demande ce qu'on va me demander de faire en plus, ce qu'on va me reprocher" témoigne une salariée.

"On aime notre métier, mais c'est de plus en plus dur, raconte une autre. _On est en première ligne face aux patients mécontents du service, mais aussi face au cadre..._On est en sous-effectif, on nous demande toujours plus. Et maintenant, en plus, on nous annonce qu'on va nous passer de 38h à 35h semaine et nous supprimer au passage 17 jours de RTT sur l'année ! Sans concertation ! pour une demi-heure de travail en moins chaque jour, on nous enlève presque 3 semaines de vacances... On n'y gagne absolument pas!"

Un employé des urgences, bandeau "en grève" fixé sur la poitrine, témoigne : "_Je suis le seul gréviste de mon service, mais il y a tellement peu de monde que j'ai été assigné. Ça veut dire qu'_il y a un tel manque d'effectif qu'ils n'avaient personne pour me remplacer ! J'ai vu des personnels pleurer le matin, des gens poussés à bout, il y a des cas de harcèlement moral...La médecine du travail est débordée!"

Des accusations auxquelles répond la direction de l'hôpital : "Nous sommes très vigilants à la santé au travail et nous sommes prêts à proposer par exemple du télétravail quand c'est possible. En ce qui concerne les RTT, _il s'agit de piste de réorganisation_, rien n'est arrêté. Mais nous devons entièrement repenser nos plannings suite à la suppression des contrats aidés".

La CGT et FO demandent à être reçus par le préfet de l'Indre et par le maire de Châteauroux.