Une petite commune des Pyrénées-Orientales à l'honneur dans le métro parisien

"C'est inespéré". Claude Ferrer, le maire de Prats-de-Mollo, le reconnaît : jamais sa commune d'un millier d'habitants n'aurait pu se payer une telle campagne de promotion.

Mais la crise sanitaire est passée par là. Les publicitaires ont beaucoup moins d'événements à annoncer : résultat, les tarifs se sont effondrés.

Prix cassés, coup de téléphone et "chance incroyable"

Impossible d'avoir un chiffre précis, mais en moyenne, une telle campagne d'affichage vaut plusieurs dizaines des milliers d'euros. Pour pouvoir rester 15 jours dans une centaine de station de métro, Prats-de-Mollo a payé "beaucoup moins".

Une aubaine financière... dont la commune du Vallespir aurait pu ne pas du tout bénéficier. Initialement, c'est un entrepreneur des Pyrénées-Orientales qui devait s'afficher dans le métro. L'affaire ne s'est finalement pas conclue... et coup de chance, l'homme est justement de Prats-de-Mollo. Le maire est mis en contact avec la société MetroBus : il doit donner sa réponse dans la journée. "Prats-de-Mollo s'est retrouvé dans le métro un peu par hasard" sourit avec le recul l'élu.

C'est une très belle promotion dans tous les sens du terme. C'est une chance incroyable qu'il ne fallait pas rater - Claude Ferrer, maire de Prats-de-Mollo

Un QR code à prendre en photo permet d'être redirigé vers le site de l'office du tourisme. © Radio France - Alexandra Lagarde

Sous les yeux de 4.5 millions de personnes par jour

Et les chiffres d'audience ont de quoi donner le tournis pour la commune. Selon les estimations de MetroBus, les d'affiches devaient être vues chaque jour par 4.5 millions de voyageurs, qui pendant les 15 jours de la campagne, devraient chacun les voir neuf fois. Soit au total, environ 40 millions de vues. "Des familles qui ont vu l'affiche dans le métro ont déjà appelé l'office du tourisme pour se renseigner" confie le maire.

Claude Ferrer, maire de Prats-de-Mollo se réjouit d'une telle campagne publicitaire Copier

"Venez respirer le vrai sud"

L'affiche se veut simple : un ciel bleu, des montagnes, une sensation d'espace et de liberté. Deux éléments sont faits pour attirer l'oeil. D'abord, un homme grimé en ours, en écho à la traditionnelle fête du Vallespir. Et puis une comparaison : Paris, ses plus de deux millions et demi d'habitants et sa superficie... plus petite que celle de Prats-de-Mollo, pour 1100 habitants !

Quand je vois ces Parisiens sur les quais de Seine pour prendre l'air, regroupés par centaine les uns sur les autres... S'ils veulent s'aérer, ils peuvent venir sur tout notre territoire : il y a de la place !

Le slogan vante l'air pur et le calme : "Venez respirer le vrai sud". Lamanère, village voisin de Prats-de-Mollo, est en effet la commune la plus méridionale de France continentale. Mais initialement, la mairie souhaitait écrire "Venez respirer en pays catalan". Trop long, selon la société de publicité.