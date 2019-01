Le travail d'une petite entreprise de La Crau reconnu dans le monde entier

France Bleu Provence vous fait découvrir aujourd’hui une petite entreprise qui ne connait pas la crise : La Marbrerie de La Crau emploie 7 salariés et travaille pour les plus grandes marques françaises de luxe. Le marbre, coupé et poli dans le Var, équipe plus de 400 magasins dans le monde.

La Crau, France

France Bleu Provence a décidé de mettre en avant ce matin une TPE (Très Petite Entreprise) varoise qui fait peu parler d’elle mais qui exporte pourtant ses produits dans le monde entier. La Marbrerie de La Crau, située dans la zone d'activités de Gavarry à La Crau donc, est spécialisée dans la découpe et la pose de marbre. Elle emploie 7 salariés dont 4 marbriers qui travaillent pour une cinquantaine de pays. Les clients de La Marbrerie sont en fait de grandes marques de luxe.

Livraisons dans plus de 400 boutiques dans le monde

Dans un souci de confidentialité, Clément Mattout, le PDG de La Marbrerie de La Crau, reste discret sur le nom de ses clients mais précise « les leaders mondiaux du luxe sont souvent français… On n’a pas besoin de les citer pour savoir de qui il s’agit. Nous équipons des magasins de vêtements, de maroquinerie et même d’horlogerie… Nous avons livré du marbre pour plus de 400 boutiques dans le monde entier »

Des plaques de marbre d'onyx rose d'Iran

Ce matin-là, d’ailleurs les marbriers sont en train de découper des plaques de marbre d'onyx rose d'Iran pour un magasin de Sydney. Ce matériau semi-précieux se transformera grâce à la technique et au savoir-faire des salariés en étagères. Vincent, marbrier de 35 ans, mesure à plusieurs reprises la plaque qu’il doit découper : « Ce n’est pas tous les jours qu’on travaille sur de l’onyx semi-précieux. C’est une fierté pour moi de découper ce matériau ». Pour être encore plus compétitif, Clément Mattout a acquis l’an dernier une découpeuse à jets d’eau, valeur 300.000 €. Cette machine, unique dans la région, permet un travail très précis, très net.

"Faire rayonner le nom de La Crau dans le monde entier"

Pour le PDG et ses salariés, c’est une énorme fierté de travailler pour les grandes marques de luxe. « C’est bien de faire rayonner le savoir-faire français et le nom de notre commune, explique le jeune PDG de 37 ans. L’entreprise s’appelle La Marbrerie de La Crau… et c’est toujours sympa de savoir que le nom de notre commune est prononcé en Asie, aux Etats-Unis et dans les Emirats Arabes ». Vincent, le marbrier, a d’ailleurs été vérifier au cours d’un de ses voyages la qualité du travail fini. Il est entré dans une boutique de luxe de Dubaï. « C’est une fierté de voir que le résultat est joli et de pouvoir dire « c’est moi qui l’ai fait ». C’est aussi une fierté de se dire que cette petite entreprise exporte dans le monde entier. »

Après découpe, cette plaque de marbre d’onyx rose d’Iran partira pour un magasin de Sydney © Radio France - Sophie Glotin

Vincent, un des marbriers, programme la découpeuse à jets d'eau © Radio France - Sophie Glotin