"Une petite porte ouverte" mais la grève des agents continue à Niort

Les agents de la Ville de Niort, de la communauté d'agglomération et du CCAS ont reconduit leur mouvement de grève. Les négociations sur les salaires se poursuivent. La CGT a rencontré Jérôme Baloge, le maire de Niort et président de la CAN ce mardi matin et parle d'une "petite porte ouverte".

Niort, France

Les agents de la Ville de Niort, de la communauté d'agglomération et du CCAS maintiennent la pression. Une nouvelle assemblée générale s'est déroulée ce mardi cette fois devant le siège de la CAN, à Niort. La reconduction du mouvement a été votée. La grève dure depuis le 30 avril. L'intersyndicale CGT-FO-Unsa demande des revalorisations salariales, au moins 40 euros de plus de par mois pour tous les agents.

Nouvelle entrevue ce mardi matin

Ce mardi matin, Jérôme Baloge, maire de Niort et président de la CAN a sollicité une entrevue. "Il y a une petite porte ouverte sur l'alignement du régime indemnitaire pour les catégories A, B et C. Mais il nous a dit aussi que l'enveloppe de la ville de Niort n'est pas conséquente donc il y a aura peut-être des difficultés. Ils doivent aussi en référer à la CFDT, qui a quitté l'intersyndicale", explique Mickaël Billy, de la CGT. "La balle est dans son camp", poursuit-il.

Une assemblée générale est prévue ce jeudi à midi devant l'Hôtel de Ville de Niort. Ce jeudi est également un jour de mobilisation nationale des fonctionnaires.