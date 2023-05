Une pétition pour demander la cantine à 1 euro à Crest

Pour faire face à l'inflation, le collectif "Pour la cantine à 1 euro à Crest" demande que ce dispositif permis par le gouvernement depuis 2019 soit adopté au prochain conseil municipal. En avril dernier, des parents d'élèves ont écrit à la mairie de Crest mais leur courrier est resté sans réponse. Le 23 mai dernier, ils ont donc créé une pétition espérant être entendu avant le conseil municipal de Crest du 19 juin prochain.

Qu'est-ce que le dispositif "cantine à 1 euro" ?

Comme son nom l'indique, ce dispositif mis en place par le gouvernement permet aux mairies de faire passer la cantine à 1 euro pour les familles dont le quotient familial ne dépasse pas 1 000 euros. Depuis le 1er avril 2019, l’État soutient la tarification sociale dans les cantines scolaires. Par exemple, si la cantine est facturée 1 euro aux familles, l'État versera 3 euros à la mairie.

À Crest, la cantine coûte 3,60 euros et doit passer à 3,80 euros à la rentrée prochaine selon Yann Louvel membre du collectif. Selon lui, tout le monde serait gagnant si ce dispositif était adopté : "cela permettrait non seulement d'aider les familles les plus modestes mais également d'en faire profiter toutes les autres familles car avec cette aide la mairie n'aurait plus besoin d'augmenter la cantine l'année prochaine de 20 centimes."

Le maire de Crest est contre l'idée d'un tarif social

Pour que ce tarif social s'applique à la rentrée 2023, il faut que le conseil municipal de Crest l'adopte. Le prochain conseil doit avoir lieu le 19 juin prochain.

Il n'est pas certain pour autant que le dispositif soit voté. Hervé Mariton, le maire de Crest est contre : "le tarif de la cantine à Crest est déjà fixé à un prix inférieur au prix de revient de la Ville qui est de 8 euros. Est-ce qu'il faut dans le tarif de la cantine faire une différence entre les classes moyennes et les autres, faire une différence entre les familles qui travaillent et celles qui ne travaillent pas ? Je ne le pense pas. La solidarité à travers les familles les plus défavorisées se fait déjà par le biais des prestations sociales. Il y a ceux qui paient des impôts et ceux qui n'en paient pas. Est-ce qu'il faut rajouter un troisième curseur lié à la tarification des services ? Je ne suis pas fan."

D'autres communes l'ont déjà adopté

Le collectif "Pour la cantine à 1 euro à Crest" avance quant à lui un autre argument : "d'après les dernières données de la CAF, cette mesure concerne 329 familles crestoises avec des enfants âgés de 3 à 11 ans, c'est 58 % des familles." Dans la Drôme, d'autres communes ont déjà adopté ce dispositif. C'est le cas de Chabrillan, Saint-Jean-de-Galaure ou Taulignan. À Aouste-sur-Sye, le tarif social entera en vigueur à la rentrée scolaire 2023.