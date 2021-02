Une pétition pour l'ouverture d'une boulangerie à Coulouvray-Boisbenâtre dans la Manche

A Coulouvray-Boisbenâtre au sud de Villedieu-les-Poëles dans le sud-manche, l'association de défense des droits des habitants demandent l'ouverture d'une boulangerie. Un boulanger a été trouvé, un habitant du village est partant. Mais pour le local et le matériel la mairie dit ne pas pouvoir aider car la commune est engagé depuis 2018 dans un gros projet. De plus il y a bien un dépôt de pain à l'épicerie de Coulouvray...géré par... la femme de monsieur le maire ! D'où la polémique. Le maire Bernard Tourgis est accusé volontairement de freiner des 4 fers, ce qu'il dément. En tout cas la dernière boulangerie du village a fermé il y a 18 ans et pour Noëlle KozaK la présidente de l'association de défense des droits des habitants il est temps d'y remédier : " C'est essentiel car dans un rayon de 5 kms il n'y a pas de vraie boulangerie il faut aller à 7, 8 kms de Coulouvray. On a plus qu'une épicerie. On a fait une étude de marché et on peut toucher on pense 1800 personnes".

Aujourd'hui l'association cherche un local, du matériel même d'occasion. En attendant la pétition circule aussi sur internet sur "petitions.fr" Le maire n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro.