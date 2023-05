Une pétition recueille des milliers de signatures pour soutenir le circuit automobile du Mas du Clos en Creuse

Dans le sud de la Creuse, c'est une pétition au démarrage vrombissant : plusieurs milliers de personnes ont déjà signé sur internet pour soutenir le circuit du Mas du Clos. Cette pétition a été lancée par le président de l'association des commerçants et artisans d'Aubusson. En ce lundi 29 mai, la pétition vient de dépasser les 10.000 signatures.

Après douze ans de fermeture, le circuit mythique de la famille Bardinon a rouvert en octobre 2022 à Saint-Avis-de-Tardes près d'Aubusson. Depuis, une association qui revendique une centaine de membres s'oppose au Mas du clos. "Rêve Val de Tardes" conteste l'homologation du circuit et dénonce des nuisances sonores et la pollution engendrée.

"Un impact énorme pour l'économie locale"

En réaction, le président de l'association des commerçants et artisans d'Aubusson veut afficher haut et fort son soutien au Mas du Clos, qui apporte des retombées économiques pour tout le sud de la Creuse selon Jonathan Cavalière : "Je pousse un coup de gueule parce que je suis conscient de l'impact énorme du circuit sur les commerçants. Les restaurants, les gîtes, les hôtels, les Airbnb... les trois quarts ressentent l'impact, c'est énorme."

Les Ferrari, les Alpine et les Porsche font aussi les affaires de Patrick Dumontant, gérant des gîtes et chambres d'hôte "Les Vergnes" à Saint-Pardoux-le-Neuf près d'Aubusson. Il a fait partie des tout premiers signataires : "Le Mas du Clos c'est extraordinaire, il est unique par son tracé, sa situation et son passé. Depuis qu'il a rouvert, il fait revivre le sud de la Creuse. Les pilotes ne mangent pas de sandwichs, ils vont au restaurant. Tout le monde autour du Mas du Clos ramasse des miettes !"

Depuis la réouverture du circuit, il a d'ailleurs embauché une employée à plein temps et deux femmes de ménage à mi-temps. Ses trente lits sont régulièrement tous pris par des amateurs de sport automobile. Même enthousiasme du côté des restaurateurs comme Benoît Bourdeau, qui gère le Colbert dans la grande rue d'Aubusson : "Les gens qui font de sports mécaniques ont un fort pouvoir d'achat, ça se voit au restaurant, et puis ce sont des gens sympathiques qu'on est content de recevoir. Le Mas du Clos est indispensable à la région d'Aubusson."

"Une hérésie écologique" ou un "indispensable" pour Aubusson ?

Mais tous les habitants ne partagent pas cet avis à l'image de Nathanaël : "Un circuit au milieu de la nature, je ne comprends pas. Ce n'est pas parce que ça crée des emplois que ça ne détruit pas à côté. Je trouve que c'est n'importe quoi de relancer des circuits automobiles maintenant. Il y a d'autres moyens d'attirer du monde qu'avec des automobiles et de la pollution." Laurent estime que le circuit est une "hérésie" d'un point de vue écologique mais il se dit attaché aux bénéfices économiques.

Comme lui une poignée d' habitant et commerçants confient qu'ils sont partagés sur la question . Mais s'il fallait choisir un camp ? Ils voteraient en faveur du Mas du Clos et ses retombées économiques. Une majorité d'Aubussonnais confient tout de même qu'ils soutiennent le Mas du Clos : "Il ne faut pas que ça ferme !" s'indigne Arlette. "C'est un beau circuit qui fait partie de l'histoire de la région, il amène des points positifs", souligne Rémi.

Soutien du maire d'Aubusson

Le maire d'Aubusson Michel Moine soutient également le Mas du Clos et insiste sur les 7.000 à 8.000 nuitées par an engendrées par le circuit avant sa fermeture, et le contrôle du niveau sonore des véhicules en-dessous de 97 dB. Le groupe majoritaire au conseil municipal a d'ailleurs présenté une motion de soutien : "La Creuse est un département vivant. Il n'est pas sous cloche. (...) Le conseil municipal considère l'activité du circuit comme un atout incontestable et indispensable pour l'économie locale, démontré depuis 1936."

L'argument des nuisances est balayé par le gérant du Mas du Clos Alexandre Bardinon : "On contrôle drastiquement toutes les voitures sur le circuit, on a des points de contrôle sonométriques, on répond aux normes et c'est bien ce qui a l'air de déranger ces opposants." Il veut d'ailleurs bientôt installer un sonomètre près des habitations des riverains pour leur prouver, dit-il, que le circuit est dans les clous.

Nous avons contacté l'association "Rêve Val de Tardes" mais elle n'a pas répondu à nos sollicitations.