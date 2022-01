Une piste de roller disco ouvre près de Reims

Elle trône au milieu de l'espace : une piste de 300 mètres carrés en parquet, où dès ce samedi 29 janvier les amateurs de rollers (80 à 90 simultanément) pourront patiner et danser au rythme de la musique d'un DJ. Et tout autour de cette piste, des jeux d'arcade et des boutiques, mais aussi un bar à corn flakes avec des céréales du monde entier ! "J'ai décidé de réunir dans un même lieu tout ce qui me plaît", explique Thomas Foissy, créateur de "La Pièce unique", "Je suis très nostalgique des années 90. J'avais une quinzaine d'années à l'époque".

Les boutiques abritent des vendeurs de frippes, de vinyls, d'objets vintage, de rollers évidemment ou encore de jeux de société ou jeux vidéo. C'est ce mélange entre une piste de roller et tout ce qu'il y a autour, qui rend ce lieu unique en Europe ! "La France est un pays avec beaucoup de charges et de contraintes financières donc vivre que d'une seule activité, c'est difficile. Là au moins si la piste fonctionne moins bien, un autre univers peut compenser", souligne Thomas Foissy.

Thomas Foissy, créateur du concept "La pièce unique" Copier

La piste de roller disco peut accueillir 80 à 90 patineurs simultanément - Thomas Foissy

17 personnes ont été embauchées pour créer "La pièce unique" à Cormontreuil et Thomas Foissy a investi 501 000 euros : "Alors que les banques sont devenues très frileuses à cause du Covid, même celles qui nous suivent depuis des années". Pas de quoi freiner ses projets puisqu'il participera au salon de la franchise au mois de mars afin de vendre ce concept et une autre "Pièce unique" ouvrira dans l'année à Nancy.

L'entrée du lieu est libre, pour avoir accès aux boutiques ou aux jeux, mais pour patiner il faut compter 9,90 euros pour 1h à 2h de patinage, location de rollers comprise.