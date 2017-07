Une piste intéressante pour lutter contre le chômage : des demandeurs d'emploi mayennais vont créer leur entreprise

Une dizaine d'entre eux ont suivi pendant plusieurs semaines une formation dans les locaux lavallois de la société de conseil Anjou-Mayenne.Pour mettre toutes les chances de leur côté dans cette nouvelle aventure professionnelle.

2 mois de cours intensifs pour vérifier que le projet est réalisable juridiquement, financièrement, humainement. Cette jeune femme, qui a longtemps travaillé dans la restauration, ne souhaite pas dévoiler sa future activité. Elle a pu ainsi découvrir ce qui l'attend prochainement comme chef d'entreprise : "ça nous a permis d'avoir une visibilité en terme de chiffre, de marketing. On prend le risque ou pas. Et on n'est pas tout seul car pendant 3 ans on est accompagné".

Des créations d'entreprises dans divers secteurs

Un projet dans le tourisme, un autre dans l'informatique, dans le commerce de produits bio ou encore la fabrication d'objets artistiques à partir de carcasses de moto. Ces futurs patrons ne manquent pas d'idées. Après une carrière dans l'assistance clientèle, Karine, elle, va créer sa boite de communication visuelle : "se réaliser c'est le plus important. Sinon on va passer toute sa vie à travailler et à ne pas être heureux dans ce qu'on fait et ce n'est pas intéressant. Dès que j'aurai le financement, je pense m'installer à Saint-Berthevin". En France, l'an dernier, il y a eu 550.000 créations d'entreprises, toutes formes de sociétés confondues. Et le secteur le plus en vogue reste les services aux entreprises ou ceux dédiés aux particuliers.