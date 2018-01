Avignon, France

L'UFC Que Choisir porte plainte contre Mc Cormick France - Ducros. L'association de consommateurs accuse le groupe alimentaire installé en Vaucluse d'inclure des nanoparticules dans le flacon d'épices "Mélange Malin Italien" sans en informer clairement les utilisateurs.

Des particules d'un milliardième de mètre parmi l'origan et les tomates

Ce mélange de tomates séchées, d'origan et de poivron est associé à du dioxyde de silicium. Cet anti-agglomérant est particulièrement visé par l'UFC Que Choisir car il est "à 100% sous forme de nanoparticule. Cette taille infinitésimale leur permettrait de franchir les barrières biologiques entre l'intestin et le sang. Les chercheurs sont en alerte" explique Fabienne Malesson qui a mené l'enquête pour Que Choisir.

Neuf fabricants alimentaires et cosmétiques sont visés par la plainte de l'UFC Que Choisir.

La plainte de l'UFC Que Choisir

"Refusant que les nanoparticules s’introduisent plus longtemps secrètement à la table ou dans la salle de bains des consommateurs, l’UFC-Que Choisir :

- Au vu de la proportion significative de nanoparticules décelées dans les additifs/ingrédients utilisés dans leur produit et non signalée, dépose plainte contre le GROUPE CASINO (soupe) ; JDE (Maxwell Cappuccino) ; MARS CHOCOLAT France (M&M’s) ; MC CORMICK (Ducros Mélange Malin Italien) ; COLGATE-PALMOLIVE (déodorant Sanex) ; LAVERA Gmbh & Co. KG (crème solaire) ; AVENE (stick 0 lèvres nourrissant) ; COTY (Gloss de chez Bourjois) et GlaxoSmithKline (dentifrice Aquafresh)

- Demande à la DGCCRF et au ministère de l’Économie de publier la liste des produits alimentaires et cosmétiques silencieux sur la présence de nanoparticules, de poursuivre effectivement les fabricants en infraction avec la réglementation et de maintenir durablement les investigations sur le sujet."

Le groupe Mc Cormick - Ducros explique qu'il ne souhaite pas réagir car il n'a pas eu connaissance de la plainte de l'UFC Que Choisir.

Mc Cormick précise que le mélange "Malin Italien" est conforme à la législation européenne sur les nanomatériaux et qu'il ne contient pas de "nanomatériaux produits intentionnellement". Le dioxyde de silicium est mentionné sur l’étiquette du produit.