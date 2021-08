Une plainte déposée pour "maltraitance" à l'Ehpad Sainte-Marthe de Montélimar

Six familles déposent plainte contre la direction de l'Ehpad Sainte-Marthe de Montélimar pour "rupture de soin" et "maltraitance passive". L'établissement fait face à une pénurie de personnel.

Une plainte a été déposée devant le procureur de la République de Valence contre la direction de l'Ehpad Sainte-Marthe, à Montélimar, la semaine dernière. Six familles dénoncent une "rupture de soin" et de la "maltraitance passive" sur les résidents. En cause, un problème de manque de personnel, au point que certains résidents n'ont pas reçu de soins pendant plusieurs jours, racontent les familles. La direction assure prendre la mesure du problème et tout faire pour recruter d'avantage.

Quatre jours sans infirmières

Cela fait plusieurs mois que les familles et les membres du personnel alertent sur le manque de bras. Mais c'est à la fin du mois de juillet 2021 que la pénurie de personnel atteint des sommets. L'Ehpad tourne pendant quatre jours sans aucune infirmière, rapportent des employés et des familles. "Nous nous sommes aperçu qu'il n'y avait pas eu d'insuline, d'anticoagulant, de morphine, de pansement, raconte une drômoise dont la belle-mère est hébergée dans l'établissement. C'est inadmissible ! On paye 2100 euros par mois, pour aucune humanité."

Les familles décident d'alerter l'ARS, et de porter le combat devant la justice. "Il y en a qui souffrent, quand même ! C'est pour ça qu'on a décidé de porter plainte auprès du procureur de la République, continue-t-elle. Nous, ce qu'on veut, c'est du personnel, et de l'attention pour nos personnes âgées."

Personnel à bout

Josée Deborde, déléguée syndicale CGT pour le personnel des Ehpad du groupe Itinovia, dont fait partie Sainte-Marthe, reçoit des dizaines d'appels d'employés. Le 10 août dernier, elle va à la rencontre de 25 membre du personnel, sur les 45 que compte l'établissement. Tous sont à bout : "Les gens étaient en pleurs. Il y avait une souffrance insupportable, explique-t-elle. De voir des gens pleurer comme ça au boulot... Moi qui suis là pour défendre les salariés, je me suis sentie démunie. C'était pas une, deux ou trois personnes, c'était tout le monde qui pleurait, ou avait les larmes aux yeux en me racontant leurs problèmes. Franchement, je n'ai jamais vu ça, c'est une situation inédite."

Les gens étaient en pleurs. Il y avait une souffrance insupportable - Josée Deborde, déléguée syndicale de l'Ehpad Sainte-Marthe

Loïc Rumeau, directeur du pôle personnes âgées chez Itinova, se déplace régulièrement à Montélimar depuis la pénurie de fin juillet. Il a reçu plusieurs familles et membres du personnel en souffrance. Pour lui, cette situation s'explique par "de vraies difficultés à recruter, surtout sur des emplois pérennes". Il assure tout faire pour retrouver une équipe complète, alors qu'il manque deux postes d'infirmières en CDI : "On fait jouer tous les canaux pour trouver du personnel, c'est notre priorité, explique-t-il. C'est le seul moyen de retrouver un peu de sérénité."