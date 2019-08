Une plate-forme logistique va s'installer à côté de l'aéroport d'Albert-Picardie

Albert, France

Plus de 70 hectares situés à proximité de l'aéroport d'Albert-Picardie (Somme) vont bientôt être consacrés à vos achats sur internet.

La promesse de vente des terrains a été signé fin juillet dernier. Ce projet est porté par APRC Group qui compte se positionner sur le secteur du commerce en ligne qui est en plein développement.

La situation géographique avantageuse de l'aéroport, entre Lille et Paris et au carrefour d'autoroutes, explique ce choix du promoteur. "On est en train d'apporter une solution à cette exigence de rapidité que le client final exige" souligne Jorge Hernandez, le directeur général d'APRC Group. "On passe la commande et on veut la recevoir immédiatement"poursuit-il. Cette plate-forme doit répondre à ces enjeux d'efficacité et de satisfaction des clients pour le porteur du projet.

Une belle vitrine pour l'aéroport

Du côté de l'aéroport également, on se félicite de cette nouvelle arrivée. "On peut être fier" se réjouit Franck Beauvarlet, le président de l'aéroport d'Albert-Picardie. "_La logistisque et l'aéro-industrie sont les vocations premières de cet aéroport_. On ne peut que souhaiter que cela prenne de l'ampleur dans les années qui viennent", conclut-il.

Pour l'installation de cette plate-forme, d'importants travaux sont à prévoir. Jusqu'à 650 emplois devraient être crées dans les cinq années qui viennent.