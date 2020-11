Une plateforme communautaire au service du commerce local "Hossegor la belle vie"

Victoria Baché, après son expérience de commerçante et avoir tiré les leçons du premier confinement, crée à Soorts-Hossegor une plateforme communautaire, "Hossegor la belle vie". Une plateforme pour valoriser et promouvoir l'activité économique locale, dynamiser les points de vente tout au long de l'année pour donner envie de consommer local.

Son objectif, soutenir le commerce de sa ville en informant le consommateur par les outils actuels : communication, visuel, merchandising, réseaux sociaux...

Hossegor La Belle Vie (HLBV) c'est quoi ?

Victoria Baché : "Une manière de vivre au quotidien propre à chez nous, "la Californie version Hossegor" avec son histoire, ses traditions, son ambiance conviviale et son Life style. Qui en sont les acteurs ? Nos commerçants, artisans, créateurs, artistes, etc ... pour développer l'identité visuelle et la communication digitale des commerces de proximité d'Hossegor".

Voilà un réél reportage en immersion avec les commerçants d'Hossegor.

Victoria Baché propose soit une formule collective qui permet d'intégrer la communication et la communauté "Hossegor la belle vie" soit une formule personnalisée avec un accompagnement 360° qui peut intervenir sur : Merchandising, charte géographique et logo, communication digitale, création contenu image, web marketing... Email : hossegorlabellevie@outlook.fr

