Une plateforme de commerce en ligne pour les commerçants du sud de l'Yonne

Acheter en ligne et soutenir son petit commerce local c'est possible ! C'est l'objectif de avallonnais.moncommercantchezmoi.fr, une plateforme de commerce en ligne destinée aux commerçants du sud de l'Yonne. Elle va voir le jour le 3 novembre prochain et est portée par la communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan dans le cadre du dispositif "Petites villes de demain". L'objectif, c'est de faciliter la vie et mettre en lumières le travail des commerçants locaux tout en satisfaisant les futurs clients.

Une cinquantaine de commerçants déjà inscrits

Une cinquantaine de commerçants y ont déjà souscrit, la première année étant gratuite. La plateforme va permettre de proposer de la vente en ligne, du click and collect et de la livraison sur tout le territoire de la communautés de communes. Ce passage au e-commerce répond avant tout aux réalités économiques locales à en croire Aurélie Farcy, vice-présidente de l'association des commerçants de l'Avallonnais.

"On a la chance d'avoir un tiers de nos clients qui viennent de l'extérieur, qui viennent dans leurs maisons secondaires et avec le coronavirus ça s'est accentué. Maintenant, avec cette plateforme, c'est savoir répondre à cette demande. Aujourd'hui, l'intérêt ce n'est pas on y va ou on n'y pas c'est on ne peut plus ne pas y être parce qu'il faut répondre à tout le monde" explique celle qui est aussi gérante d'une boutique de prêt-à-porter.

Commandez dans plusieurs commerces et payez en une seule fois !

Le site est doté de nombreux avantages comme l'absence de commission sur les ventes ou encore une interface facile d'accès. On peut chercher un produit. "Par exemple, si on met chaussettes le client trouvera des chaussettes dans toutes les boutiques. Il pourra acheter et payer dans cinq boutiques différentes et il sera livré et nous on sera chacun payé. C'est pratique" précise Aurélie Farcy.

Une vitrine pour le territoire

Côté clients on a hâte de voir le e-commerce émerger dans l'Avallonnais. "Quand je finis le travail parce que j'ai les mêmes horaires que les horaires des boutiques. Donc je pourrais consulter ça au moment où j'ai envie acheter, quand j'ai envie être livré. Quand je suis disponible" explique Sarah, quant à Alain, il y voit une façon de faire rayonner le territoire "ce sera une ouverture, une vitrine idéale portée à la connaissance du plus grand nombre".

Les commerçants intéressés ont jusqu'à ce mercredi 20 octobre au soir pour se rendre à l'espèce numérique La Fabrik à Avallon (11 rue Général Leclerc).