Une plateforme en ligne pour continuer à débattre de la 5G à Nantes

C'est un sujet complexe, parfois controversé sur lequel la mairie de Nantes attend l'avis de ses administrés. Elle met en ligne une plateforme pour enclencher la deuxième phase de son débat public sur la 5G. L'accès y sera autorisé à partir du lundi 1er mars 2021 et les contributions recevables jusqu'au 27 mars.

Sur cette plateforme, un "kit de décryptage" sur les enjeux de la 5G et un espace pour publier les contributions. Parmi les thèmes délimités sur le site : "usages et services", "enjeux environnementaux", "enjeux sanitaires", "enjeux économiques", "enjeux d'aménagement du territoire" et "sécurité, liberté, souveraineté".

Une conférence en ligne est aussi prévue le 9 mars pour les internautes intéressés. Tous les avis doivent être compilés et présentés le 31 mars à la collectivité.