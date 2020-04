Une plateforme en ligne pour relier consommateurs et producteurs locaux à Caen

"Il ne s'agit pas de faire des marchés bis, prévient Joël Bruneau, maire de Caen. C'est une tentative de réponse pour ceux qui étaient exclus des points de vente directs". Le 7 avril 2020, le préfet du Calvados a autorisé la réouverture de trois marchés à Caen - au Calvaire Saint Pierre, place saint Sauveur et rive droite - mais uniquement pour les producteurs locaux affiliés à la MSA (mutualité sociale agricole). Exit tous les autres commerçants non sédentaires, dont certains se sont lancés dans des livraisons directes à leurs clients. Mais pour beaucoup, c'est actuellement la cessation totale d'activité.

La ville de Caen a donc décidé de mettre en place une plateforme sur internet

"Il ne s'agit pas d'un système de vente en ligne, précise l'édile LR, mais cela consiste à mettre en relation les commerçants et les clients." Ces derniers vont devoir aller sur la plateforme "produitslocaux.caen.fr" (qui sera opérationnelle à partir de samedi prochain 18 avril). Ils y trouveront les commerçants (une trentaine se sont déjà inscrits), les produits proposés et les prix. Ils conviendront ensemble des achats, puis les clients viendront chercher leur livraison sur cinq points mis à disposition par la ville : devant les pôles de vie des quartiers à Venoix, la Pierre Heuzé, au Chemin Vert et Rive droite, et sur l'esplanade de l'hôtel de ville. Et ce les mardi et jeudi de 9h à 12h. "Pas d'étal, explique le maire, chacun viendra avec sa camionnette pour la livraison, et les clients repartiront avec leurs sacs". Pour le paiement, il ne se fera pas en ligne, mais de gré à gré entre commerçants et clients.

Plateforme ouverte pour tous les commerçants caennais, alimentaires ou non

Cette plateforme est ouverte à tout type de commerçants, même non alimentaires, mais elle est réservée aux commerçants caennais ou qui viennent vendre de manière habituelle sur les marchés de la ville. "Mais que se passe-t-il pour tous les habitants qui n'ont pas internet ?" se demande Laurence Dumont, députée PS du Calvados. Elle s'interroge aussi les inégalités de traitement créées entre les quartiers de la ville. "Pourquoi avoir interdit les petits marchés comme celui de la Grâce de Dieu ?" Le maire de Caen répond qu'il est bien conscient que sa réponse "n'est pas la panacée, mais il nous fallait malgré tout essayer de trouver une solution pour les commerçants qui se trouvent actuellement en grande difficulté." Sur le fait de n'autoriser que des producteurs locaux affiliés à la MSA à venir sur les trois marchés qui ont rouverts : "Nous avons choisi de privilégier ceux qui ont des charges fixes, comme des légumes qui poussent par exemple. Si on avait été moins restrictifs, cela revenait à remettre les marchés en place, et ça il n'en était pas question, il faut être cohérent".