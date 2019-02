Une plateforme internet créée pour recruter du personnel dans le BTP dans la Drôme et en Ardèche

Plus de 200 CV, et une cinquantaine d'offres d'emploi, stage ou contrats d'apprentissage : voilà ce que propose d'ores et déjà la plateforme internet mise en place par la Fédération du BTP de Drôme et Ardèche. Une initiative pour répondre au besoin de main d'oeuvre du secteur dans nos départements.

Les entreprises du BTP dans la Drôme et en Ardèche ne parviennent pas à combler leurs besoins de main d'oeuvre, alors qu'il y a plus de 10% de chômage dans les deux départements. "On a fait une enquête auprès de nos adhérents : 60% de nos entreprises cherchent à recruter, et 70% d'entre elles ont du mal à y arriver" constate Cécile Gruat Laforme, la présidente de la Fédération du bâtiment et des travaux publics (FBTP) de Drôme Ardèche, "aujourd'hui, on espère un recrutement de 10 000 personnes au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes".

En juin 2018, la FBTP prend donc l'initiative et crée la plateforme www.emploibtpdromeardeche.fr pour mettre en relation demandeurs d'emploi et entreprises. Le principe : recueillir les CV des candidats aux postes du secteur, ainsi que les offres d'emplois des entreprises adhérentes.

Rachel Mesnil, responsable formation emploi, parle déjà d'un bon démarrage, et de plus de 200 CV déposés aujourd'hui. Une cinquantaine d'offres d'emploi est également proposée. Il s'agit maintenant, après avoir voulu lancer de manière progressive le dispositif, de communiquer pour atteindre le plus large public possible. La plateforme est également utilisée pour les demandes et offres de stages et contrats d'apprentissage.

Une famille sur dix vit directement du bâtiment et des travaux publics sur l'ensemble des deux départements selon la FBTP, soit 11 900 employés dans ce secteur en Drôme et 5 600 en Ardèche.