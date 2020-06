Une plateforme participative pour repenser la politique sociale du conseil départemental des Landes

Face à la crise économique qui se profile, le conseil départemental des Landes veut redéfinir sa politique sociale. Il a lancé ce mardi 30 juin une plateforme participative et numérique, baptisée "Les nouvelles solidarités, j'en parle".

Cette plateforme participative, mise en ligne sur internet, va recenser les actions solidaires mises en place dans les Landes pendant et après le confinement. Le site "Les nouvelles solidarités, j'en parle" doit aussi permettre d’analyser la situation économique et sociale des habitants afin de réévaluer et réadapter la politique de solidarité du département.

« Les inégalités qui étaient déjà présentes avant, se sont creusées pendant. Nous avons souhaité faire un diagnostic préalable pour connaitre la réalité du terrain, consulter les acteurs qui interviennent dans le domaine de la solidarité. Nous voulons aussi ouvrir beaucoup plus largement à travers une plateforme pour recueillir toutes les initiatives mais aussi tous les besoins et les difficultés que peuvent connaitre nos concitoyens » explique Xavier Fortinon, le président du conseil départemental des Landes.

La plateforme se divise en deux parties

On y trouve une carte des solidarités. Chacun peut y insérer les actions qu'il mène dans sa commune ou au sein de son association.

L’autre volet est un questionnaire pour évaluer l'impact que la crise sanitaire a eu sur la situation économique et sociale des Landais : « Avez-vous rencontré des difficultés pendant et / ou après le confinement ? Si oui, dans quel domaine ? Avez-vous été aidé ? Avez-vous des propositions d'actions à engager ? Souhaitez-vous jouer un rôle …. »

Les internautes peuvent aussi proposer des actions solidaires qu’ils aimeraient voir concrétiser.

Un comité "Nouvelles solidarités"

Le département a commandé un diagnostic territorial pour analyser les besoins sociaux des Landais. Il est confié au cabinet Compas, un bureau d'étude spécialisé dans l'observation des territoires. Le diagnostic sera mis en ligne sur le site de la plateforme participative.

Un comité "Nouvelles solidarités" sera officiellement installé ce vendredi 3 juillet. Il est composé d'une quarantaine d'acteurs économiques et sociaux. On y trouve des représentants de la direction de la cohésion des territoires, de la caisse d’allocations familiales, de l’Education nationale mais aussi des Restos du cœur et de la Croix Rouge, des syndicats comme la CGT ou la CFDT pour les salariés, le Medef pour les chefs d’entreprises ou encore des personnalités comme Marie-Laure Lafargue, la présidente de Basket Landes.

Le Comité sera installé ce vendredi 3 juillet. Il est chargé d'analyser toutes les données de la plateforme participative mais aussi celles issues du diagnostic territorial. Il fera ensuite des propositions aux élus. Le comité rendra son rapport au mois d'octobre.