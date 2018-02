Belin-Béliet, France

Voici une initiative originale pour lutter à la fois contre le chômage et le manque de main d'oeuvre sur le Bassin d'Arcachon et le Val de l'Eyre. Ce jeudi à Belin-Béliet élus (COBAS, COBAN, Cdc du Val de l'Eyre) et chefs d'entreprises ont signé une convention qui acte la création d'une plateforme de développement de l'emploi partagé. Il s'agit de permettre aux entreprises qui le souhaitent de mutualiser leurs besoins en terme de main d'oeuvre. En clair c'est un groupement d'employeurs à l'échelle d'un territoire.

Sur les 300 entreprises du territoire, près de la moitié ont déjà fait part de leur intérêt pour cette plateforme. Le recrutement des salariés devrait démarrer très prochainement.

Moi j'ai besoin d'une secrétaire à temps partiel. Je connais des patrons qui sont dans le même cas. On va donc pouvoir mutualiser nos besoins et recruter une personne à temps complet.

- Jean Roig, patron d'une entreprise de menuiserie à Biganos

Le territoire du Bassin d'Arcachon compte aujourd'hui 11 % de chômeurs, soit un point de plus que la moyenne en Gironde. Elus, clubs d'entreprises et Pôle Emploi ont travaillé main dans la main pour donner un coup de pouce aux TPE. Car les très petites entreprises de moins de 10 salariés ont du mal à recruter. Les patrons s'en plaignent régulièrement : embaucher c'est compliqué, surtout quand on a seulement besoin de renforts saisonniers. Les entreprises ont parfois recours à la sous-traitance, mais elles sont souvent déçues par les prestations. Elles utilisent aussi des intérimaires mais ça leur coûte trois fois plus cher.

L'emploi partagé serait donc la solution parfaite pour les patrons mais aussi les chômeurs explique Geneviève Duchesne, directrice du Pôle Emploi d'Andernos, partenaire de cette plate-forme : "je pense notamment au secteur tertiaire. De nombreux salariés vont pouvoir travailler à temps complet dans différentes entreprises du territoire. C'est une vraie solution."