Une plateforme pour vendre et acheter du matériel de sport d'occasion basée à Clapiers

À Clapiers, un entrepreneur et triathlète amateur a lancé l'an dernier une plateforme communautaire pour vendre et acheter du matériel d'occasion. Déjà 6.000 articles en vente, 25.000 inscrits. L'économie circulaire a toute sa place aussi dans le sport.

On peut utiliser le site internet ou l'appli mobile pour vendre et acheter son matériel de sport d'occasion

Le marché de la seconde main est en pleine expansion en France, sept milliards d'euros en 2021, on estime que d'ici 2028, il devrait dépasser le marché du neuf.

D'où l'idée de lancer une plateforme communautaire pour acheter et vendre du matériel ou des vêtements de sport. Défi relevé par une start-up de Montpellier, Sporteed crée en 2021 et qui a déjà rencontré son public.

Son patron, Gref Cottret, lui même sportif, triathlète amateur, était l'invité de la nouvelle éco sur France Bleu Hérault

Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette plateforme de matériel de sport ? En tant que sportif vous-même, vous vous aviez des besoins ?

Je cherchais déjà du matériel d'occasion ou je cherchais aussi à revendre mon propre matériel. Et l'offre en terme de site Internet était été un peu nulle. À part par Le boncoin, il n'existait pas grand chose. D'où l'idée d'ouvrir cette plateforme communautaire à tous les sportifs dans un esprit d'économie et d'écologie. Pour faire marcher l'économie circulaire dans le sport.

Du matériel de sport d'occasion, on en trouve sur d'autres sites. Quelle est la spécificité du vôtre ? Qu'est-ce que vous avez de plus que Le boncoin, par exemple ?

Sur Sporteed, on référence plus de 100 sports, il y a 4.500 catégories, on a voulu être assez spécialistes. Pouvoir bien ranger son matériel de sport et offrir une communauté où il y a tous les sportifs qui se rencontrent et pas mélangés avec des voitures, avec des canapés, avec du mobilier. C'est vraiment une plateforme pour les sportifs et on ne trouve que des produits de sportifs.

Et vous vous adressez à qui ?

À tous les sportifs, aux parents ou aux amateurs ou professionnels, aux clubs, à tout l'ensemble du sport. Pour redonner du pouvoir d'achat à tous les sportifs et notamment aux parents dont les enfants grandissent et qui doivent changer les tenues de sport tous les ans. Les enfants grandissent et le portefeuille, pas forcément. Les enfants changent de sport tous les ans, tous les six mois. Ça donne un moyen d'avoir un accès au sport plus facile pour la famille.

C'est aussi l'occasion de tester des sports qu'on n'aurait peut-être pas testé parce que le matériel coûte cher ?

Tout à fait. Avec le confinement tout le monde s'est mis un peu au sport, donc ça donne un moyen assez facile de venir tester un sport à moindre coût. Il y a eu le CrossFit, il y a eu le triathlon, la course à pied, le yoga, le fitness. À la maison, c'est plein de matériel qu'il faut et la plateforme donne accès à tous les types de matériel.

Alors, comment ça fonctionne si on veut vendre son matériel en vente ?

C'est très facile. Il suffit de s'inscrire sur le site. On prend en photo son article, on rend un titre, une description, une catégorie, on le met en ligne. Et tout le monde peut venir le consulter, le mettre en favoris, poser des questions au vendeur, y répondre et l'acheter facilement. Tout est sécurisé. On s'occupe de la livraison avec plusieurs transporteurs et une fois que le produit est arrivé, l'acheteur à 48 heures pour valider son produit. S'il valide son produit, le vendeur reçoit l'argent directement.

Alors on trouve vraiment de tout. J'ai même vu une console de jeux vidéo. C'est vraiment du sport ?

Non. En fait, on essaye de trier parce qu'il y a plein de gens qui essayent tout et n'importe quoi. Alors même s'il y a le esport, pour l'instant, on refuse les consoles de jeu sur la plateforme. Celle-là nous a échappée.

J'ai vu aussi que vous vendez une attelle pour chevilles. C'est le sport et l'après-sport, même quand on est blessé ?

Oui, il y a aussi des produits paramédicaux des protéines pour la musculation. On fait attention aux dates de péremption, mais on trouve de tout pour le sport sur la plateforme.

Combien d'articles avez vous en vente actuellement ?

En ce moment, on a 6.000 articles en vente et 25.000 inscrits. On est passé de 10.000 inscrits au 1er janvier à 25.000. La croissance est très encourageante.

Vous avez aussi des bons plans. De quoi s'agit-il ?

Oui les bons plans du sportif, c'est-à-dire que nous aussi, on se met à la recherche de bons plans avec des marques et des anciennes collections, des produits de sport qui traînaient dans les stocks de magasins et on les récupère en accord avec les marques pour les offrir dans un vestiaire qui s'appelle "les bons plans des sportifs."

Quel est votre modèle économique ?

On prend une commission sur l'acheteur. Si un vendeur vient vendre son produit 100 euros, il touchera 100 euros, c'est l'acheteur qui prend en charge les frais de gestion qui sont de 7,5 % plus 99 centimes.