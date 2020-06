Une PME du Sud-Vienne décroche un contrat de 4 millions d'euros pour éclairer le métro parisien

Au sens propre comme au figuré, c'est une lumière au bout du tunnel pour la société SFEL. Installée à Saulgé et spécialisée dans les luminaires, la PME durement impactée par la crise sanitaire a décroché cette semaine un marché de quatre millions d'euros pour éclairer les 23 stations de la ligne 4 du métro parisien en cours de rénovation.

C'est un contrat record, il s'agit de la commande la plus importante de l'histoire de notre entreprise

"Dans le contexte actuel, cette commande de 4,2 millions d'euros est doublement bienvenue, se félicite Thierry Lambert, le directeur de SFEL. Comme beaucoup d'entreprises, on a été touchés par l'arrêt brutal des chantiers. On a du fermer pendant trois semaines. Et là, on était à moins -70% en prises de commandes."

Avec la crise, une commande pareille ça met du baume au cœur

De la conception en bureau d'étude jusqu'à la production en 2021-2022, ce contrat représente plusieurs années de travail pour les 38 salariés de SFEL. "On avait déjà gagné les quatre derniers appels d'offres lancés par la Ratp concernant les luminaires", rappelle Thierry Lambert. "Nous, une petite entreprise au fin fond du Sud-Vienne, on montre que l'on a des capacités, de l'ingéniosité et de l'inventivité."