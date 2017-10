Une PME mayennaise aménage des cuisines en or 22 carats à Dubaï aux Emirats Arabes Unis

Ce sont de riches clients russes qui ont passé cette incroyable commande. Et c'est la société "La Cuisine Française", à Pré-en-Pail, dans le nord-est du département, qui a raflé ce juteux marché.

La petite entreprise mayennaise, qui emploie une quarantaine de salariés, est spécialisée dans la cuisine haut de gamme, ça tombe bien : "avec mes collaborateurs nous sommes fiers de pouvoir montrer qu'on peut vendre de jolis produits très loin" se félicite Christophe Cousin, le PDG de "La Cuisine Française".

Une entreprise familiale fondée au XIXème siècle © Radio France

Un contrat d'un million d'euros avec les clients russes de Dubaï

La Russie, ça fait plusieurs années que ce patron mayennais l'arpente, il a même des bureaux à St-Petersbourg. Et voilà que des Russes, fortunés et friands de culture française, lui passent cette incroyable commande : "ils voulaient retranscrire l'esprit 18ème siècle avec des moulures de cette époque et dorures en or fin". Une restauratrice de tableaux anciens a participé au projet, c'est elle qui s'est occupée de ces dorures en or 22 carats.

Voilà le style de dorure en or 22 carats qui va orner les cuisines à Dubaï © Radio France

C'est un contrat pour aménager plusieurs cuisines dans de luxueuses villas à Dubaï où vivent, une partie de l'année, ces clients russes. Une commande d'un million d'euros qui permet à la PME mayennaise de respirer financièrement, le secteur de l'ameublement est en effet en crise. Et ce type de commande exceptionnelle qui permet à la société de Pré-en-Pail de résister, de survivre dans un milieu à forte concurrence.

E.Macron, alors ministre de l'économie, avait distingué "La Cuisine Française" en 2015 © Radio France

La société "La Cuisine Française" est désormais bien implantée en Russie. Elle est aussi très présente en Belgique et en Suisse. Prochain objectif commercial c'est l'Allemagne.