Une première année prometteuse pour Biocombustibles sur l'ex site de GDE dans l'Orne

Le groupe Biocombustibles dresse un bilan positif un an après l'ouverture de sa nouvelle plateforme de stockage de bois dans l'Orne à Nonant-le-Pin, sur l'ancien site GDE.

Aucun regret ! Le groupe Biocombustibles qui fournit en bois les réseaux de chaleur et chaufferies collectives normands dresse un bilan positif de sa nouvelle plateforme de stockage. Elle est installée à Nonant-le-Pin dans l'Orne, sur l'ancien site de GDE dont l'activité d'enfouissement des déchets a été retoquée par la justice, après 14 ans de combat judiciaire mené par les riverains.

Le bâtiment de stockage de Biocombustibles est au coeur d'un site de trente hectares © Radio France - Elodie Touchais

Un site de stockage à la croisée des chemins

L'atout principal de cette plateforme de stockage, c'est sa situation géographique. Elle est à proximité des autoroutes permettant de relier le Mans ou Rouen, proche aussi des massifs forestiers de l'Orne et des fournisseurs de Biocombustibles que sont par exemple les scieries. Sa création a permis à l'entreprise de renforcer son activité en circuit-court sur ce secteur du département de l'Orne. Elle alimente désormais les réseaux de chaleur de L'Aigle et d'Alençon. Elle livre aussi les laiteries de Domfront et de Charchigné.

Le président de Biocombustibles, Jean-Jacques Ribot (à gauche) et son Directeur Général, Mathieu Ferry © Radio France - Elodie Touchais

30 000 tonnes de bois/ an stockés à Nonant-le-Pin

Tout autour du bâtiment industriel de 3000 m², des monticules de bois : des écorces, des troncs d'arbres, des bûches, des plaquettes.

30 000 tonnes de bois/ an, sous toutes ses formes sont stockés sur la plateforme de Nonant-le-Pin © Radio France - Elodie Touchais

Du bois normand pour des clients normands ! Biocombustibles ne travaille qu'en circuit-court.

L'entreprise Biocombustibles ne travaille qu'avec du bois normand qu'elle transforme en partie elle-même © Radio France - Elodie Touchais

Le bois de chauffage : un marché prometteur

Le directeur général de Biocombustibles, Mathieu Ferry affiche un grand sourire. Et des ambitions ! Après trois ans un peu maussade, le marché du bois de chauffage repart à la hausse, aidé par une augmentation du prix du gaz et par celui de la tonne de CO2 passée en quelques mois de "8 à 55 euros la tonne". De quoi convaincre les industriels, soumis aux quotas de CO2, de passer à des énergies plus vertueuses !