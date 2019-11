Une première au CHU de Limoges : de nombreux médecins en grève jeudi avec les autres personnels soignants

Limoges, France

200 personnes se sont rassemblées jeudi après-midi sur le site du CHU de Limoges pour lancer un SOS aux pouvoirs publics face à la situation particulièrement difficile que traverse l'hôpital public. Un appel à la grève avait été lancé par les syndicats CGT FO et CFDT et pour la première fois des médecins ont rejoint le mouvement aux côtés des autres personnels soignants.

Des médecins et quelques chirurgiens se mettent en grève au CHU de Limoges aux côtés des autres personnels soignants © Radio France - Françoise Ravanne

"On est tous là pour réclamer des moyens pour pouvoir soigner correctement les gens" explique le docteur Sylvain Pallat qui se fait le porte parole des médecins hospitaliers en grève. Et il n'était pas le seul à rejoindre le mouvement. Amélie Penot est médecin en hématologie "Tout le monde a essayé de compenser le manque de moyens en acceptant des charges de travail intolérables, mais maintenant tout le monde est épuisé et l'hôpital public est en train de mourir" explique t-elle.

"C'est ma première grève depuis que j'ai commencé mes études de médecine il y a 35 ans"- Laurent Fourcade, chirurgien à l'hôpital de la mère et de l'enfant

Les témoignages sur la situation critique que traverse l'hôpital public sont nombreux. Laurent Fourcade est chef de service à l'hôpital de la mère et de l'enfant à Limoges et chirurgien infantile "On n'a plus les moyens d'exercer notre activité en toute sécurité et on opère dans des conditions humaines et matérielles qui sont déplorables avec des vrais risques pour les patients ... Il y a aussi une énorme souffrance du personnel soignant"explique t-il et il ajoute "C'est la première fois que je suis en grève depuis que j'ai commencé mes études de médecine il y a 35 ans"

Une mobilisation pour sensibiliser les usagers

"_On est là pour les usagers et pour dénoncer la dégradation des conditions de travail de tous les personnels soignants ou personnels techniques qui font qu'_on ne peut plus soigner correctement les usagers"explique Florence Metge , la secrétaire CGT au CHU de Limoges.

Quelques usagers sont d'ailleurs venus témoigner leur solidarité aux personnels en grève comme Marie Claude "On n'est pas moins bien soignés mais on se rend bien compte que les médecins, les infirmières et les aides-soignants sont pressurés et qu'ils courent partout pour répondre à une urgence"