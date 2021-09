Une première coopérative pour futurs entrepreneurs est créée en Creuse

Elan est une CAE pour Coopérative d'Activités et d'Emploi. Elle est ouverte à tous les creusois qui ont un projet de création d'activité quel que soit le domaine retenu.

Elan se propose d'accueillir, d'accompagner, de former les porteurs de projet, mais aussi de régler toutes les démarches administratives afférentes à la création et à l'existence d'une entreprise. Le premier contrat signé n'est pas un contrat de travail mais un engagement à réussir ce projet au maximum sous 3 ans. Pendant cette phase, le créateur peut très bien poursuivre une activité salariée à temps partiel ou même toujours toucher des indemnités de chômage. Des prestations peuvent déjà être facturées; l'argent recueilli est mis de côté, dans une sorte de bas de laine afin de pouvoir basculer sur une deuxième étape.

Une fois l'activité bien lancée, et avec un fonds de caisse d'au moins 3 mois d'avance, le porteur de projet signe un deuxième contrat avec la coopérative Elan. Lui le patron de sa boîte, devient salarié de la structure et participe aux frais globaux de la coopérative. Il a donc à présent signé un CDI qui peut être de durée indéterminée. Le créateur voit toujours son administratif pris en charge par Elan; il profite de formations et peut également être formateur à son tour Enfin, il participe à l'activité globale de la coopérative.

La coopérative "élan" vient juste d'être créée. Son budget pour 2021 est constitué des 80 000 euros d'aides publiques reçues. 2 personnes sont salariées à temps plein. Pour fonctionner normalement, la structure doit accueillir entre 30 et 40 porteurs de projet. 3 se sont déjà lancés dans l'aventure.

Un salarié de la coopérative Elan est aujourd'hui domicilié à la quincaillerie numérique de Guéret. Autre contact possible par mail à l'adresse contact@lelan23.fr