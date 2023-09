Une première grande école s'installe sur le futur campus Madeleine à Orléans

A Orléans, les premiers élèves de l’Ecole Spéciale de Travaux Publics (ESTP) ont effectué leur rentrée. Cette école d'ingénieurs est la première à s’installer sur le futur campus Madeleine, situé dans le quartier des Carmes sur l'ancien site de l'hôpital. Quant au transfert de l'UFR Droit-Economie-Gestion, il est dans les temps assure la mairie d'Orléans.

ⓘ Publicité

C’est dans des salles et laboratoires flambants neufs, que les 32 élèves de l’ESTP d'Orléans ont suivi leurs tout premiers cours. L'école d'ingénieurs, qui forme aux métiers de la construction, en espère 370 dans les cinq ans à venir. A terme, elle disposera de plus de 3.000m2 de locaux avec la livraison en septembre 2024 d’un second bâtiment avec amphithéâtre et cafétéria. Créée à la fin du XIXème siècle, l’ESTP forme chaque année 730 ingénieurs. Orléans est son 4ème campus après Cachan, Troyes et Dijon.

Les premiers élèves de l'ESTP d'Orléans © Radio France - Christophe Dupuy

9 jeunes sur 10 trouvent un emploi

Parmi les 32 premiers étudiants de l'ESTP Orléans, il y a huit internationaux et 32% de jeunes femmes. L'ESTP dispense une formation à divers métiers. "On pense toute de suite à la construction de bâtiment ou de maisons mais il y aussi les infrastructures, les aménagements urbains, l'énergie" indique Antoine Bonte, le directeur du nouveau site orléanais. Et il y a de réelle débouchées, "9 jeunes sur 10 à sa sortie d’école a déjà un emploi" précise-t-il. A l’avenir, l’ESTP envisage pour son école à Orléans une 3ème année spécialisée dans les jumeaux numériques et l’intelligence artificielle mais aussi un Bachelor, un cursus post bac pour former des encadrants de chantiers.

Quid du transfert de l'UFR Droit-Gestion-Economie ?

L'arrivée de l'ESTP porte Madeleine est la première étape dans le projet d'aménagement de ce futur campus universitaire. A la rentrée 2025, il doit accueillir surtout la faculté de droit et de gestion qui laissera sa place à la Source à la nouvelle fac de médecine. Le calendrier sera tenu indique la mairie. "On est dans les temps mais le planning est serré" assure Florent Montillot. Quant aux 18 millions d'euros manquants, qu'avaient révélé en décembre dernier France Bleu Orléans, "le tour de table a été réalisé avec à la fois avec l'Europe, l'Etat, la Région et bien sur la Métropole" assure le maire-adjoint d'Orléans.