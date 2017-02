Une première mondiale dans l'Yonne, du biométhane produit à partir de déchets

A partir de ce mardi (14/02/2017) vous allez en partie vous chauffer grâce à vos déchets dans le secteur de Saint-Florentin (Yonne). Le réseau de gaz sera alimenté directement par la décharge de Duchy. Elle va produire de quoi alimenter en gaz de 1.600 foyers toute l'année.

Si vous habitez dans le centre Yonne ou le Tonnerrois, ce sont vos poubelles qui vont produire ce gaz. A la décharge de Duchy, un site de 15 hectares, on aperçoit par endroits de gros tuyaux, Thierry Gay, directeur de GRDF en Bourgogne: "ce que vous voyez ici, ce sont les puits qui aspirent le gaz produit par la décomposition organique des déchets". Des déchets enterrés, hermétiquement qui produisent différents gaz (méthane, H2N, azote, CO2, etc) qui étaient jusqu'ici brûlés car on ne savait pas bien les séparer.

Le stockage des déchets au centre Coved de Duchy, avant enfouissement © Radio France - Renaud Candelier

Et c'est ce que propose la start up grenobloise Waga Energy, explique un de ses ingénieurs, Florian Martin "c'est une première mondiale parce que le gaz de décharge n'a jamais été traité et réinjecté à la même qualité que celle du réseau. L'innovation, c'est qu'on arrive pour la première fois à sortir la qualité du gaz demandée par GRDF". Autrement dit du méthane pur à 98% ce qui ne change donc rien pour le consommateur, aucun aménagement nécessaire pour ses équipements, chaudière ou gazinière.

"Ce biométhane a la même composition que le gaz naturel" Thierry Gay, directeur de GRDF en Bourgogne

Une installation à trois millions d'euros pour transformer les gaz de décomposition en biométhane compatible avec le réseau GRDF © Radio France - Renaud Candelier

En revanche, cela ouvre des perspectives pour la transition énergétique, assure Thierry Gay de GRDF: "l'usage rêvé serait que ce biométhane issu de la décomposition des déchets serve à l'alimentation carburant des bennes à ordures ménagères qui collectes les déchets. Une économie circulaire, avec une énergie locale, des emplois locaux et non-délocalisables".