Une première mondiale dans le Calvados : l'organisation d'une conférence en réalité virtuelle

C'est un défi de taille pour la société hérouvillaise VRV Prod. Il y a trois semaines, ses deux cogérants ont été contactés par l'ONG "Ensemble pour l'éducation de la petite enfance". Il s'agit d'organiser une conférence à distance du fait de la crise du Covid. Conférence qui ouvrira le troisième congrès international organisé par l'ONG. La société Voxa Direct, hérouvillaise elle aussi, bien connue pour avoir assurer les sous-titres lors des discours d’Emmanuel Macron pendant le confinement, va retranscrire tous les échanges en direct.

A partir de 15h30 ce mardi, les participants à la conférence pourront cliquer sur un lien sur leur ordinateur leur tablette ou leur smartphone. Et virtuellement ils vont pouvoir venir prendre place dans la salle. "On se retrouve dans un monde virtuel, explique Nicolas Venturelli, cogérant de VRV prod, avec un avatar comme dans un jeu vidéo, et on va regarder sur un écran géant des gens bien réels." Ces gens sont les intervenants de la conférence, et se trouvent aux quatre coins de la planète : la ministre de la Famille québécoise, Adrien Taquet, le secrétaire d'Etat français ou encore la ministre de l'Education norvégienne. Ils seront filmés de chez eux ou dans leur ministère et interviendront en direct sur un plateau virtuel.

Le fameux clavier utilisé pour les discours d'Emmanuel Macron

Le fameux clavier de vélotypie de la société Voxa Direct permet de retranscrire en temps réel un discours ou une intervention lors d'une conférence. - DR

La grande première sera donc de mixer les technologies de multi caméras de 3D et de vidéo 360. Et on y ajoute le sous-titrage en direct grâce à la société Voxa Direct codirigée par Sylvia Costy. "Comme ça s'est passé sur les allocutions du président Macron, on est en direct. La personne parle et on écrit au fur et à mesure". Avec ce fameux clavier spécial dit de vélotypie. "Il permet d'écrire à la vitesse de la parole, syllabe par syllabe, les mots sont ainsi décomposés, c'est pour ça que ça va vite".

Sylvia Costy et Laurianne Lecapitaine, co-fondatrices de la société Voxa Direct - DR

Et après cette première mondiale, d’autres conférences virtuelles sont déjà prévues. "Même s’il y en aura toujours en vrai, car les gens ont besoin de se voir pour nouer des contacts lors de ces rassemblements, estime Nicolas Venturelli, le virtuel permettra d'espacer ces conférences." Un bon moyen de réduire les coûts et les contacts.