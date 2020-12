Une première nationale à Brive : une boutique qui ne vend que des masques en tissu ouvre ses portes

La boutique B-Mask n'a guère désemplit durant ce premier jour d'ouverture. La curiosité sans doute puisque elle n'a pas d'équivalent en France assure son créateur Cédric Desnoyers. Ce Briviste, ancien restaurateur, s'est reconverti dans la fabrication de masques à partir du premier confinement. Il a créé sa marque et son usine au Mexique. La production a été lancée au début du deuxième confinement. Il créé un site internet et dans la foulée décide d'ouvrir la boutique chez lui à Brive.

Un filtre FFP2 incorporé

Dans la boutique on trouve 90 modèles. Il y en a pour femmes, pour hommes et pour enfants. Et surtout ils sont pour tous les goûts, de toutes les matières, telles le jean, la toile de jute ou encore le sky, le daim. Il y a toutes les formes, et des motifs très variés. "On a une série aussi pour Noël, donc on va suivre les saisons. Là on a sorti un masque pour l'été" explique Cédric Desnoyers. Qui ajoute : "quitte à rendre l'utile à l'agréable autant que ce soit super sympa et présentable". Le prix est cependant plutôt élevé : entre 10 et 20 euros pièces. Mais le patron souligne que tous "nos masques en tissu sont sur les normes AFNOR et avec le filtre FFP2 à l'intérieur". Et chaque masque peut être lavé au moins trente fois en machine.

D'autres boutiques en franchise

Les premiers clients semblent conquis. Élise avait repéré la boutique avant qu'elle ouvre et est venue dès le premier jour acheter plusieurs masques. "C'est sympa, dit-elle. Et puis on peut essayer". Quant au prix : "je sais que c'est plus cher, mais il faut qu'on pense à notre planète et à nos enfants" dit-elle en précisant que ce genre de masque ne se retrouvera pas dans la rue par terre. Un marché qui cependant peut disparaître dès la fin de l'épidémie. Cédric Desnoyers croit le contraire. Il a notamment répondu à plusieurs dizaines d'appels d'offre du gouvernement. "On a sorti un prototype pour les services de police". Il a des commandes aussi d'entreprises et de collectivités. Et il veut développer un réseau de boutiques sous forme de franchise. Il a déjà reçu des demandes à Bordeaux et à Limoges.