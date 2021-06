Une première pièce du futur porte-avion français forgée au Creusot

Sa construction ne doit démarrer qu'en 2025, mais en coulisses, le chantier du futur porte-avions de nouvelle génération a déjà commencé. A Saint-Nazaire, aux Chantiers de l'Atlantique, des équipes travaillent sur les études de conception du "flotteur" du futur bâtiment militaire. Le site d'Indret de Naval Group près de Nantes doit assurer la fabrication des gros composants et au montage des deux chaufferies nucléaires. Avant cela, il doit procéder à d'importants aménagements sur son site. Le porte-avions doit entrer en service en 2038 et remplacer le Charles de Gaulle.

Une pièce de 270 tonnes

La première pièce forgée la semaine dernière sur le site de Framatome au Creusot pèse 270 tonnes . Cet élément est une "bride de cuve", sorte de ceinture métallique sur laquelle sont ensuite fixées les vannes et pompes nécessaires au fonctionnement de la chaufferie nucléaire, a expliqué le porte-parole du ministère des Armées, Hervé Grandjean. "Cette pièce de démonstration est une étape préalable à la qualification des composants des chaufferies du porte-avion" déclare Framatome dans un communiqué. Elle devra subir de nombreux tests pour s'assurer de sa résistance et de sa fiabilité.

Long de 300 mètres, pesant 75 000 tonnes (45 000 tonnes pour le Charles de Gaulle), le futur navire embarquera 2 000 marins et 30 avions de combat. Ses chaufferies nucléaires seront également deux fois plus puissantes que celles du Charles de Gaulle. La maîtrise d'oeuvre du porte-avion est portée par Naval Group, Chantiers de l'Atlantique et TechnicAtome.